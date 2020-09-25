Bu, ölümden dönüşümün simgesi: Selena Gomez ameliyat izini gösterdi
Müzik ve sinema dünyasının genç yıldızı, ölümün eşiğinden döndüğü olayın izlerini gururla taşıdığını ve kendisini olduğu gibi sevdiğini belirterek bu pozunu sosyal medyada paylaştı.
Instagram, Backgrid USA, Mega News Agency
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AMELİYAT İZİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
2017 yılında böbrek nakli için bıçak altına yatan Selena Gomez, o operasyondan bacağında kalan izi gözler önüne seren pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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'HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA'
28 yaşındaki Gomez, mavi bir mayo giydiği pozunu "Böbrek nakli olduğumda yara izini göstermenin çok zor olduğunu düşündüm önce. Bunun, fotoğraflarda görünmesini istemedim, bu yüzden de kapatacak bir şeyler giydim; Şimdi ise her zamankinden daha fazla kendime güvenliyim, olduğum kişi olmaktan gururluyum" mesajı eşliğinde paylaştı.
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BÖREK NAKLİYLE HAYATA DÖNDÜ
Selena Gomez, lupus hastalığı yüzünden böbrek sorunları yaşamış ve bir böbreği iflas etmişti. Güzel yıldız, 2017 yılında arkadaşı Francia Raisa'nın verdiği böbrek kendisine nakledilerek hayata dönmüştü.
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'BÖBREK NAKLİ OLDUM"
Operasyon geçireceğini hayranlarından gizleyen Gomez, her şey olup bittikten sonra hastane yatağında çekilen pozunu paylaşarak yaşadıklarını duyurmuştu. Gomez neden uzun süre gözlerden uzak dlduğunu da "Böbrek nakli oldum" diyerek anlatmıştı.
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BÖBREĞİ ÇALIŞMAZ HALE GELDİ
Genç kuşağın en gözde yıldızlarından Selena Gomez bugüne kadar gizli tuttuğu bir gerçeği Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımla gözler önüne serdi. 25 yaşındaki Gomez, uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale geldiğini ve böbrek nakline gereksinim duyduğunu açıkladı.
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BİR YAZ GÖZLERDEN UZAK KALDI
Genç yıldız Instagram sayfasında hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşıp geçirdiği böbrek naklinin hikayesini anlattı. Bütün yaz neden kliplerinin tanıtımı için etkinliklere katılmadığını soran hayranları olduğunu belirten Selena Gomez, böylece hayranlarının merakını da giderdi.
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TEŞEKKÜR ETTİ
Selena Gomez, Instagram sayfasında takipçilerine şöyle seslendi: "Geçtiğimiz birkaç ay içinde sizinle hep bunu paylaşmak istiyordum. Sağlığımın tamamen düzelmesi için buna ihtiyacım vardı. Kamuoyunun karşısında aileme ve doktor ekibine hem operasyon öncesinde ve sonrasında benim için yaptıkları her şeye teşekkür ediyorum."
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'GÜZEL ARKADAŞIM'
Selena Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin de en yakın arkadaşı olduğunu açıkladı. Genç yıldız: "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etti.
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LUPUS İLE İLGİLİ BİLİNÇLENDİRME
Selena Gomez, mesajının en sonunda da Lupus hastalığı hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek için açılan internet sitesine link verdi.
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NEW YORK'TA SONBAHAR FİLMİNDE OYNADI
Nakilden sonra sağlığına kavuşan Gomez, hemen sonra yönetmenliğini Woody Allen'ın yaptığı yeni filmi için kamera karşısına geçmişti.
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LUPUS HASTALIĞI NEDİR?
Sistemik Lupus Eritematozus ya da daha yaygın kullanılan adıyla Lupus, sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarıy akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalık.
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ŞİMDİ SIRA BENDE
Koronavirüs pandemisi sırasında Gomez, Los Angeles'taki Cedars Sinai Hastanesi'ye yüklü miktarda malzeme bağışı yaptığını duyurdu. Gomez, söz konusu hastanede iki yıl önce kendisine böbrek nakli yapıldığını ve bu sayede hayata döndüğünü belirterek "Şimdi sıra bende" dedi.