Bu, ölümden dönüşümün simgesi: Selena Gomez ameliyat izini gösterdi

TEŞEKKÜR ETTİ Selena Gomez, Instagram sayfasında takipçilerine şöyle seslendi: "Geçtiğimiz birkaç ay içinde sizinle hep bunu paylaşmak istiyordum. Sağlığımın tamamen düzelmesi için buna ihtiyacım vardı. Kamuoyunun karşısında aileme ve doktor ekibine hem operasyon öncesinde ve sonrasında benim için yaptıkları her şeye teşekkür ediyorum."