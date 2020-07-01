Ekonomi Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 13:00 , 01 Temmuz 2020 - 13:00

Bu meslekler 10 yıl önce yoktu! İşte popüler olanlar ve en çok kazananlar

10 yıl önce adını dahi duymadığımız bu meslekler şimdi bir hayli popüler. Teknolojinin ilerlemesiyle yeni doğan iş kollarının sayısı daha da artacağa benziyor. Sayısı arttıkça hem ilgi hem de kazancı da artış yaşayacak.