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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 13:00,

Bu meslekler 10 yıl önce yoktu! İşte popüler olanlar ve en çok kazananlar

10 yıl önce adını dahi duymadığımız bu meslekler şimdi bir hayli popüler. Teknolojinin ilerlemesiyle yeni doğan iş kollarının sayısı daha da artacağa benziyor. Sayısı arttıkça hem ilgi hem de kazancı da artış yaşayacak.

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Sürekli gelişen ve değişen dünya her gün hayatımıza bir yenilik getiriyor. Bunlardan biri de günümüz meslekleri.

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Neredeyse 10 yıl önce adını hiç duymadığımız meslekler bugün hayatımızın içinde. Giderek trend olan bu mesleklerden bazılarını 10 maddede sıraladık.

3Kullanıcı Deneyimi Analisti
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Kullanıcı Deneyimi Analisti

Web sitelerinde kullanıcıların profilleri ve tercihleri hakkında kapsamlı analist yapan bu meslek dalında çalışanlar hazırladıkları istatistiklerle satış politikaları üzerinde önemli rol oynuyor. 

4Mobil Uygulama Geliştiricisi
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Mobil Uygulama Geliştiricisi

Her geçen gün bir yenisi çıkan mobil uygulamarının akıllı telefonlara uyarlaması için mobil uygulama geliştiricisine ihtiyaç duyuluyor.

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Hızla gelişen akıllı telefon ve uygulamaları için önemli meslek olan mobil uygulama geliştiriciliği son 10 yılın yükselen mesleklerinden.

6Dijital Pazarlama Uzmanı
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Dijital Pazarlama Uzmanı

Şirketlerin pazarlama departmanında çalışan bu kişiler şirketin sosyal medya ve dijital mecrada daha aktif olmalarında rol alıyor.

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Şirketlerin kendilerini ve ürünlerini tanıtması anlamında önemli görevi olan dijital pazarlama uzmanlarına ilgi giderek artıyor.

8Drone Operatörlüğü
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Drone Operatörlüğü

İnsansız hava aracı olarak bilinen drone son yılların en önemli icatlarından birisi.

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Ulaşılması güç yerlere ulaşarak görüntü alabilen dronelar en çok askeri alanda önem arz ediyor. Bunu kullanan operatörlerin de en az pilotlar kadar eğitimli ve becerili olması gerekiyor.

10Sürücüsüz Araç Mühendisi
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Sürücüsüz Araç Mühendisi

Yakın gelecekte bizi bekleyen sürücüsüz araçlar için hızlı bir çalışma sürüyor.

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Otomotiv sektörüne yeni soluk getirecek bu gelişme için mühendislere çok büyük işler düşüyor. Bu alanda özel çalışan sürücüsüz araç mühendisleri önemli bir meslek dalını oluşturdu bile.

12Veri Analisti
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Veri Analisti

Son yıllarda özellikle şirketlerin veri analistine ilgisi büyük.

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Veri analistleri şirketlerin çalışan, üretim, satış gibi verilerini bilgisayar destekli olarak analiz ediyor ve sonuçlarını değerlendiriyor.

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Şirket için faydalı bilgiler sunan analistler hızla gelişen mesleklerden birine sahip.

15Influencer/Youtuber
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Influencer/Youtuber

Sosyal medyanın hayatımızdaki yeri tartışılmaz. Hal böyle olunca sosyal medyada içerik üretmenin de meslek haline gelmesi sürpriz olmadı.

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Son 3 yıldır hayatımızda olan Youtuberlar çektikleri videoları kendi Youtube sayfalarında paylaşmanın yanı sıra takipçi kitleleri fazla olanlar aynı zamanda çeşitli markalarla da iş birliği yapıyorlar.

17Sosyal Medya Uzmanı
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Sosyal Medya Uzmanı

Kendi tecrübeleri, bilgileri ile şirketlerin ve markaların sosyal mecralarını en etkin şekilde yöneten sosyal medya uzmanları son 6-7 yılın en gözde mesleğine sahipler.

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Uzun bir süre daha sosyal medya uzmanları şirketlerin en çok tercih ettiği elemanlar arasında yer alacak gibi duruyor.

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