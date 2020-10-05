Bu linke sakın tıklamayın! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor...

Güvenliği zayıf genel Wi-Fi ağı kullanmak Kafe, restoran ve hatta mağazalar gibi pek çok mekân, kıymetli mobil veri paketiniz yerine kullanabileceğiniz bir Wi-Fi bağlantısı sunar. Bu ücretsiz bağlantılar her ne kadar elverişli olsa da nereye bağlandığınıza dikkat etmelisiniz.