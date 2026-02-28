Bu küçük kız Türkiye'nin en güzeli oldu... 'Büyümek çok sancılıymış'

"Büyümek çok sancılıymış. Hala zaman mefhumumun gelişmediğine inanamıyorum. Küçükken zamanı parçalara ayırırdım. Bu; yemek zamanı. Bu; annemin beni sevdiği zaman. Bu; çalıştığı için sevemediği zaman. Babam arabanın arkasına battaniye ve yastık koymuşsa bu; kreşe gideceğim zamandı, biraz daha uyuyayım diye bana hep alan yaratırdı. Hava tenimi öpmeye başladığında anlardım anneannemle dedeme gideceğimiz zamanı. Kuzenim Bora doğduğunda ilk otobüse atlayıp Nevşehir’e gidişimizi hatırlıyorum. O zaman, zamanı hesaplayamamıştım, her şey çok hızlı olmuştu. Şimdi yeni yaşımı kutlamak için ailemin yanına geldim. Bora burada değil. Okulunu bitirmek üzere. Hayat başka bir hızda akıyor onun için. İlk göz ağrım büyümüş. Benim zaman mefhumum hala çocuk. Şükrettiğim şeyler azalıyor sanıyordum bir ara. Meğer azaldıkça çoğalıyormuşum ben de. Gerçekten şükretmem gerekenlere şükrettiğimi fark ettim. Yeni yaşımın ilk dileği çok net: Sevdiklerim sağlıklı olsun. Huzurlu olsun. Mutlu olsun. Çok ama çok mutlu olsun. Çok güzel dostluklar biriktirmişim. Fark etmeden, usul usul. İyi ki. Ailem… Doğrularımda da yanlışlarımda da hep yanımda. En büyük lüks bu sanırım; koşulsuz köklenebileceğin bir yerin olması. Ve size de teşekkür etmek istiyorum. Uzun zamandır yanımdasınız. Bazen yalnız hissettiğim anlarda (insan olduğum için) o hissi hafiflettiniz. Tanımadığın insanlarla kurulan bağın da bir kader şekli olduğuna inanıyorum artık. Teşekkür ederim. Ben de buradayım. Hepinizi çok seviyorum. Kutlayamadığım doğum günleriniz de kutlu olsun. Belki bu sefer bir salı günü ölmeyiz. Belki bu sefer zamana karşı yüzmek yerine, zamanla birlikte yüzeriz. Ve eğer yine de bir salı günü ölürsek en azından sevmiş, şükretmiş ve birbirimize dokunmuş oluruz."