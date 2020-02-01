Haber Giriş: 01 Şubat 2020 - 12:44,
Yıllar güzelliğine engel olamadı... Ünlü sanatçıyı tanıyabildiniz mi?
İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan isimler...
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü...
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
Arzum Onan, babasının ölüm yıl dönümünde paylaştığı bu fotoğrafın altına "26 yıldır sensiz..." notunu düştü.
Burçin Orhon, 42 yıl önceye ait bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı...
"Sanırım 78 filan. Feneryolu Spot fotoğrafçılık vardı. Beni açık renk gözlü yapıvermişti. O zamanın teknolojisi... Nasıl mutlu olmuştum. Tüm ailesi mavi gözlü olup, kahverengi gözlere sahip olmak pek sıkıcıydı bana göre. Hala da severim açık renk göz. Günaydın mavi gözlü Burçin'den..."
Zara, yıllar önce çekilen fotoğrafı "Burada yaşım 15 idi.. Muhtemelen bu resim ilk Türkiye 1.si olduğum zamandı. (Kıyafetten hatırlıyorum) Mini eteklerin tozunu attırırdım. Pek havalıydım, dünya etrafımda dönüyordu... Yaz, kış donsam da yansam da ne giymek istiyorsam onu giyerdim. Saçlarımda 1 kilo jöle vardı. Üzerine de saç spreyi, hem bozulmasın hem de parlak dursun diye... Unutmuyorum, gece yatarken bile saçlarıma sürdüğüm parfümüm vardı. Kafaya bak... Gençlik işte..." notuyla paylaştı...
Beste Kökdemir çocukluk fotoğraflarını "Hayatımın özeti : 'Beste uslu dur', 'Beste yaramazlık yapma', 'Beste yerlerde sürünmeyi bırak', 'Beste insanların yemeğini yeme', 'Beste düzgün poz ver', 'Beste o kelimeyi kullanma' , 'Beste orası tehlikeli','Beste çatıya çıkma', 'Beste hayır', 'Beste bekle'... bazı şeyler doğuştan olduğu için sorumluluk almıyorum...." notuyla paylaştı...
İclal Aydın, bu "19 yaşım.. Birkaç yıl önce paylaşmıştım... O günden bu yana neler neler oldu... Hayatımda izi, etkisi, tanıklığı olup da zerafetini, inceliğini, değerini eksiltmeden kalabilen herkese teşekkür ederim..." notuyla paylaştı.
Deniz Pulaş, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Bir yerden hatırlıyorum bu kızı. İyi insan oldu. Küçüklerini korudu, büyüklere saygıda kusur etmedi. Güzel bir işi oldu.onlarca can arkadaş edindi. Çok sevdi, sevildi. Ummadığı kişilerden kazık da yedi. Direndi. Güzel müzikler dinledi, çok alkışladı. Alkışlandı. Dünyanın en güzel sesiydi, yağmur gibi Eşsiz bir kızı oldu. Hayvanları sevdi, ağaca sarıldı. Şuursuz iyimser dediler, bayıldı bu lakaba. Fasülye sırığı, cooliç dediler, çok güldü. Küçük kız, bundan sonrası daha zor olabilir ama unutma... Her şey çok güzel olacak..."
Arolat, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Rahmetli abim, ben ve ablam . Sünnet olmadan az önce, dalga geçerek bana moral vermeye çalışırlarken...
Hani herkes arkadaş,
Hani oyunlar sürerken.
Kimse bize ihanet etmemiş,
Biz kimseyi aldatmamışken...
Hani biz kimseye küsmemiş
Hani hiç kimse ölmemişken.
Eskidendi,
Eskidendi,
Çok eskiden...
"
Doğa Rutkay, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Fotoğrafa baktığımız yerden; sol başta beyaz gömlekli yakışıklı dedem Turhan ve hemen yanında yengemin annesi Muhterem Hanım.
En arka 3’lü babam,yengem Figen amcam Ural Rutkay.
Sağ başta meleğim ananeannem Zehra’m,kucak açan babaannem Saime Rutkay ve suratsız bebe bendeniz
En alttaysa anacığım ve amca oğlum biriciğim Tuğhan
Ve fonda evimizin sobası ve bebek Doğa’nın bebek arabası
Tam bir TBT.
"
Demet Evgar, çocukluk fotoğrafının altına "Sahne tozuyla, tahta tozunun karıştığı yıllardı. Yazıp, yönetip, oynadığım yıllar. Tiyatronun kalbimden çarptığı yıllar. Hatırlatıcımı, sevdamı,yolumu bulduğum yıllar. Sahne üstünde, sahne arkasında, seyirci koltuklarında olan tüm yol arkadaşlarıma 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun..." notunu düştü.
Anjelik Akbar bu fotoğrafı "4 yaşında iken yuvada bir kutlamada şiir okurken :) Arkadakiler de sınıf arkadaşlarım :) Boş olan sandalye benimki, yanımda oturan çocuk ise Dima (Dmitri), çok yakışıklı idi..." notuyla paylaştı.
Fotoğraftaki kişi Fırat Tanış... Ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü:
1992 / Mayıs lise tiyatrosu ve güzel dostlarla Atatürk Fen Lisesi bahçesinde...”yaz kokusu” duyduğumuz yıllar. (sol alttaki gözlüklü...)
Berdan Mardini, 23 yıl öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı…
Mardini, fotoğrafın altına “Yıl 1996 Isparta’dan İstanbul’a geldim ve babam emekli olmuştu ikramiyesi ile konfeksiyon atölyesi açmıştı… Fotoğraftaki arkadaşlarım mesai arkadaşlarım (ayrıca iki ablam da orada ) Bu resmi görünce epey eskiye gittim… Allahım'a binlerce şükürler olsun o zaman nereden bilecektim ki... (sağdaki yüksekte oturan ben)” notunu düştü.
"Son Yüzleşme" isimli dizide ilk kez babasıyla aynı sahneyi paylaşan Ceyda Düvenci duygularını `Bu bir oyuncu için onur verici bir durum. Babamla birlikte aynı dizide oynadığım için çok mutluyum` diyerek anlatmıştı.
GÜLŞAH SOYDAN - HÜLYA KOÇYİĞİT
1980'li yılların Yeşilçam'a kazandırdığı çocuk yıldızlardan biri de Gülşah Soydan...
IRMAK - CİHAN ÜNAL
Tiyatro dünyasının zirvedeki isimlerinden birisi olan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, eğitim hayatını Amerika'da tamamladı.
Oyuncu Ali Şen'in oğlu olan usta sanatçı,sinemaya adadığı 45 yılın ardından "Yeşilçam" deyince akla ilk gelen isimlerden olmayı başardı.
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