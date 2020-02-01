MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriYıllar güzelliğine engel olamadı... Ünlü sanatçıyı tanıyabildiniz mi?
GeriMagazin Yıllar güzelliğine engel olamadı... Ünlü sanatçıyı tanıyabildiniz mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 01 Şubat 2020 - 12:44, /

Yıllar güzelliğine engel olamadı... Ünlü sanatçıyı tanıyabildiniz mi?

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan isimler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Sarı elbisesi, toplu saçları elinde mikrofon şarkı söyleyen bu genç kadını tanıyabildiniz mi?

2

Fotoğraftaki kişi güzelliği ile yıllara meydan okuyan oyuncu Nebahat Çehre!

3

Çehre gençlik yıllarına ait fotoğrafı "Dünden bugüne.." notu ile Instagram'da paylaştı...

4

İki çocuğunu kollarının altına alıp, objektife poz veren bu genç kadını tanıyabildiniz mi?

5

Fotoğraftaki kişi Safiye Soyman... Yanındakiler de kızı Ümran ve oğlu Harun!

6

Safiye Soyman bu fotoğrafı "Kızım... oğlum... Ümran, Harun canım yavrularım" notu ile Instagram'da paylaştı.

7

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü...

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

8

Boncuk boncuk gözleri, kareli gömleği ile fotoğrafçı koltuğuna oturan bu küçük çocuğu tanıdınız mı?

9

Fotoğraftaki kişi sayısız dizi ve filmde başrol oynayan Oktay Kaynarca...

10

Kaynarca, çocukluk fotoğrafını "Nasıl ve hangi şartlarla dünyaya geldiğimiz önemli değildir, hayatı nasıl yorumlayıp nasıl öleceğimiz önemlidir..Çok güzel bir ömrüm oldu, içinde olan herkese sonsuz teşekkürler ..." notu ile paylaştı.

11

Babasının omuzunda gülümseyerek objektife poz veren bu küçük kızı tanıyabildiniz mi?

12

Fotoğraftaki kişi, 1993 Türkiye ve Avrupa güzeli Arzum Onan...

13

Arzum Onan, babasının ölüm yıl dönümünde paylaştığı bu fotoğrafın altına "26 yıldır sensiz..." notunu düştü.

14

2014 yılının Türkiye güzeli seçilen Amine Gülşe, Instagram paylaşımıyla olay oldu. Başarılı futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evilik sürdüren Gülşe, çocukluk yıllarında çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Gülşe'nin bu paylaşımı kısa sürede 150 bine yakın beğeni aldı.

15

Bir takipçisi Amine Gülşe'ye "Nasıl olacağı küçüklüğünden belliymiş" diye yorum yaparken birçok takipçisi de övgüler yağdırdı.

16

At kuyruğu yapılmış saçları, balıkçı yaka kazağı... Henüz 20'li yaşlarında bile değil! Bu genç kızı tanıyabildiniz mi?

17

Fotoğraftaki kişi bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Burçin Orhon...

18

Burçin Orhon, 42 yıl önceye ait bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı...

"Sanırım 78 filan. Feneryolu Spot fotoğrafçılık vardı. Beni açık renk gözlü yapıvermişti. O zamanın teknolojisi... Nasıl mutlu olmuştum. Tüm ailesi mavi gözlü olup, kahverengi gözlere sahip olmak pek sıkıcıydı bana göre. Hala da severim açık renk göz. Günaydın mavi gözlü Burçin'den..."

19

Forması giymiş,halı sahada rakiplerine meydan okuyan bu genç kadını tanıyabildiniz mi?

20

Fotoğrafların sahibi Pakize Suda!

21

Pakize Suda bu fotoğrafı "Sanatçılar ile gazeteciler maç yapmıştık...Ne güzel günlermiş" mesajı ile yayınladı.

22

Suda, bu karenin altına ise "Çok güzel bir gündü, ne tarafa koşsam kocaman stat ayağa kalktı" notunu düştü...

23

Saçları yana taranmış, üzerine gömlek... Vesikalık fotoğraf için objektif karşısına geçen bu genç adamı tanıyabildiniz mi?

24

Fotoğraftaki kişi Türk müziğinin efsane isimlerinden Selami Şahin!

25

Selami Şahin fotoğrafı "1966, İstanbul" notu ile paylaştı.

26

Kaşlarını kaldırmış, babası ile birlikte objektife poz veren bu küçük çocuğu tanıyabildiniz mi?

27

Fotoğraftaki kişi komedyen Ata Demirer...

28

Demirer, 40 yıl önce çekilen fotoğrafı "Şöyle kırk senelik bir #tbt yapıştıralım... Artist ve babası... Bursa" notuyla paylaştı.

29

Pembe eşofmanları ile dalga dalga saçlarını tutarak objektife poz veren bu kızı tanıyabildiniz mi?

30

O kız çocuğu Türk müziğinin güçlü isimlerinden Deniz Seki!

31

Seki yıllar öncesine ait fotoğrafını "Yılın ilk tbt'si yaklaşık 40 yıl öncesinden gelsin o zaman" notuyla Instagram sayfasında paylaştı.

32

Omuzlarına dökülen jöleli saçları, mini eteği, kırmızı ceketi ile gülümseyerek objektife poz veren bu genç kızı tanıyabildiniz mi?

33

Fotoğraftaki kişi türkücü Zara'nın ta kendisi...

34

Zara, yıllar önce çekilen fotoğrafı "Burada yaşım 15 idi.. Muhtemelen bu resim ilk Türkiye 1.si olduğum zamandı. (Kıyafetten hatırlıyorum) Mini eteklerin tozunu attırırdım. Pek havalıydım, dünya etrafımda dönüyordu... Yaz, kış donsam da yansam da ne giymek istiyorsam onu giyerdim. Saçlarımda 1 kilo jöle vardı. Üzerine de saç spreyi, hem bozulmasın hem de parlak dursun diye... Unutmuyorum, gece yatarken bile saçlarıma sürdüğüm parfümüm vardı. Kafaya bak... Gençlik işte..." notuyla paylaştı...

35

Yüzünde muzır bir gülümseme ile objektife poz veren bu minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi?

36

Fotoğraftaki kişi şimdi 26 yaşında olan oyuncu Beste Kökdemir...

37

Beste Kökdemir çocukluk fotoğraflarını "Hayatımın özeti : 'Beste uslu dur', 'Beste yaramazlık yapma', 'Beste yerlerde sürünmeyi bırak', 'Beste insanların yemeğini yeme', 'Beste düzgün poz ver', 'Beste o kelimeyi kullanma' , 'Beste orası tehlikeli','Beste çatıya çıkma', 'Beste hayır', 'Beste bekle'... bazı şeyler doğuştan olduğu için sorumluluk almıyorum...." notuyla paylaştı...

38

20'li yaşların başında, omuzlarına dökülen röfleli saçlarıyla objektife poz veren bu genç kızı tanıdınız mı?

39

Fotoğraftaki kişi oyuncu Berna Laçin!

40

Berna Laçin fotoğrafını "Biraz nostaljiye ne dersiniz?Yaş 22 ... Photoshop henüz icat edilmemiş,mertlik bozulmamış...Buyrun efendim henüz kaşlarını bile aldırmamış Berna" notuyla paylaştı.

41

Omuzlarına dökülen kıvırcık saçları ile objektife gülümseyen bu kız çocuğunu tanıyabildiniz mi?

42

Fotoğraftaki kişi, güzelliği dünya çapında tescilli olan Azra Akın!

43

Akın, yıllar öncesine ait fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

44

Kısacık saçları, boncuk boncuk mavi gözleri ile objektife poz veren bu küçük kız çocuğunu tanıyabildiniz mi?

45

Fotoğraftaki kişi oyuncu Burcu Kara!

46

Kara, yıllar öncesine ait fotoğrafını "Yedi yaşındaki Burcu'dan herkese sevgiler" notu ile Instagram'da paylaştı.

47

Babasının kolunun altında objektife poz veren bu mahcup çocuğu tanıyabildiniz mi?

48

Fotoğraftaki çocuk Kaya Çilingiroğlu. Yanındaki ise merhum babası Prof. Dr.Hüseyin Kaya Çilingiroğlu...

49

Siyah beyaz fotoğraf Kaya Çilingiroğlu ile oğlu arasındaki benzerliği bir kez daha gözler önüne serdi...

50

Sınıf arkadaşlarıyla hatır pozu çektiren bu saçları örgülü kızı tanıdınız mı?

51

Fotoğraftaki kişi Gül Gölge!

52

Gül Gölge 1997 yılına ait fotoğrafı "Güzel okulum , güzel sınıfım... Rahmetli dostum Ebru, arkadaşlarım...İyi ki varsınız canlar (en sağda saçını örmüş zat benim) notu ile Instagram'da paylaştı.

53

Henüz gençliğinin baharında, omuzuna dökülen saçları ile objektife gülümseyen bu genç kızı tanıdınız mı?

54

Fotoğraftaki kişi sunucu, oyuncu, yazar İclal Aydın!

55

İclal Aydın, bu "19 yaşım.. Birkaç yıl önce paylaşmıştım... O günden bu yana neler neler oldu... Hayatımda izi, etkisi, tanıklığı olup da zerafetini, inceliğini, değerini eksiltmeden kalabilen herkese teşekkür ederim..." notuyla paylaştı.

56

1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

57

Annesinin izinden giden ve 1992 yılında katıldığı yarışmayla güzelliğini tescillenen Ebru Cündübeyoğlu'nun fotoğrafına beğeni yağdı.

58

Uzun saçları, kahkülleri... Fotoğraftaki genç kızı tanıdınız mı?

59

Fotoğraftaki kişi 90'lı yıllarda podyumların aranılan isimlerinden olan Deniz Pulaş!

60

Deniz Pulaş, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Bir yerden hatırlıyorum bu kızı. İyi insan oldu. Küçüklerini korudu, büyüklere saygıda kusur etmedi. Güzel bir işi oldu.onlarca can arkadaş edindi. Çok sevdi, sevildi. Ummadığı kişilerden kazık da yedi. Direndi. Güzel müzikler dinledi, çok alkışladı. Alkışlandı. Dünyanın en güzel sesiydi, yağmur gibi Eşsiz bir kızı oldu. Hayvanları sevdi, ağaca sarıldı. Şuursuz iyimser dediler, bayıldı bu lakaba. Fasülye sırığı, cooliç dediler, çok güldü. Küçük kız, bundan sonrası daha zor olabilir ama unutma... Her şey çok güzel olacak..."

61

Kırmızı tişörtü, beyaz pantolonu ve saç bandı ile her şeyden habersiz objektife yakalanan bu kız çocuğunu tanıdınız mı?

62

Fotoğraftaki kişi Cennet Mahallesi dizisinden tanıdığımız oyuncu Aylin Kabasakal...

63

Ünlü oyuncu fotoğrafını "Ront yaparken..." notuyla Instagram'da paylaştı.

64

Başında kep ile üzerinde cübbe ile mezuniyet fotoğrafı çektiren bu genç kızı tanıdınız mı?

65

Fotoğraftaki kişi bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Selen Soyder!

66

Selen Soyder fotoğrafını "Canım kendim... Ahh seneler...2004..." notuyla Instagram'da paylaştı.

67

Belki de yaşı 10 bile değil bu fotoğraf çekildiğinde... Onu tanıyabildiniz mi?

68

Sahne ile çok küçük yaşlarda tanışan kız çocuğu, oyuncu Büşra Pekin!

69

Pekin, yıllar öncesine ait fotoğrafı 23 Nisan anısına Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı...

70

Omuzlarına dökülen saçları ile objektife poz veren bu küçük kızı tanıyabildiniz mi?

71

Fotoğraftaki kişi Yeşilçam'ın usta isimlerinden Perran Kutman!

72

Kutman yıllar önce çekilen fotoğrafını "15 yaşında falan..." notu ile Instagram'da paylaştı...

73

Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sanatçının gençlik haline yorum yağdı.

74

Munzur bir gülümseme ile objektife poz veren bu küçük sünnet çocuğunu tanıdınız mı?

75

Fotoğraftaki kişi Metin Arolat!

76

Arolat, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Rahmetli abim, ben ve ablam . Sünnet olmadan az önce, dalga geçerek bana moral vermeye çalışırlarken...

Hani herkes arkadaş,
Hani oyunlar sürerken.
Kimse bize ihanet etmemiş,
Biz kimseyi aldatmamışken...
Hani biz kimseye küsmemiş
Hani hiç kimse ölmemişken.
Eskidendi,
Eskidendi,
Çok eskiden...
"

77

Babaannesinin kucağında her şeyden habersiz aile fotoğrafına dahil olan bu bebeği tanıdınız mı?

78

Fotoğraftaki bebek oyuncu Doğa Rutkay'ın ta kendisi!

79

Doğa Rutkay, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Fotoğrafa baktığımız yerden; sol başta beyaz gömlekli yakışıklı dedem Turhan ve hemen yanında yengemin annesi Muhterem Hanım.
En arka 3’lü babam,yengem Figen amcam Ural Rutkay.
Sağ başta meleğim ananeannem Zehra’m,kucak açan babaannem Saime Rutkay ve suratsız bebe bendeniz
En alttaysa anacığım ve amca oğlum biriciğim Tuğhan
Ve fonda evimizin sobası ve bebek Doğa’nın bebek arabası
Tam bir TBT.
"

80

Demet Evgar, çocukluk fotoğrafının altına "Sahne tozuyla, tahta tozunun karıştığı yıllardı. Yazıp, yönetip, oynadığım yıllar. Tiyatronun kalbimden çarptığı yıllar. Hatırlatıcımı, sevdamı,yolumu bulduğum yıllar. Sahne üstünde, sahne arkasında, seyirci koltuklarında olan tüm yol arkadaşlarıma 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun..." notunu düştü.

81

Anjelik Akbar bu fotoğrafı "4 yaşında iken yuvada bir kutlamada şiir okurken :) Arkadakiler de sınıf arkadaşlarım :) Boş olan sandalye benimki, yanımda oturan çocuk ise Dima (Dmitri), çok yakışıklı idi..." notuyla paylaştı.

82

Sınıf arkadaşlarıyla birlikte objektife poz veren bu kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdi ünlü bir oyuncu...

83

Fotoğraftaki kişi oyuncu Bige Önal... Önal bu fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Meslektaşı Aras Bulut İynemli ile aşk yaşayan oyuncu son olarak 'Bozkır' dizisinde ol aldı...

84

Yıllar bakışlarını hiç değiştirememiş... Siyah beyaz fotoğraftaki bu genç kadını tanıyabildiniz mi?

85

Fotoğraftaki kişi usta oyuncu Perran Kutman! Kutman, yıllar öncesine ait bu fotoğrafı "İlk fotoğraf... Yaş 22..." notuyla Instagram'da paylaştı.

86

Şimdilerde ekranların aranılan isimlerinden olan bu kızı tanıdınız mı?

87

Fotoğraftaki kişi, oyuncu Doğa Rutkay. İki çocuk annesi Rutkay, ergenlik yıllarına ait bu kareyi "90'lar... Tipe bak!" notu ile paylaştı.

88

Ünlü oyuncu 27 yıl önce çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı... Onu tanıdınız mı?

89

Fotoğraftaki kişi Fırat Tanış... Ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü:

1992 / Mayıs lise tiyatrosu ve güzel dostlarla Atatürk Fen Lisesi bahçesinde...”yaz kokusu” duyduğumuz yıllar. (sol alttaki gözlüklü...)

90

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı...

91

Berdan Mardini, 23 yıl öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı…
Mardini, fotoğrafın altına “Yıl 1996 Isparta’dan İstanbul’a geldim ve babam emekli olmuştu ikramiyesi ile konfeksiyon atölyesi açmıştı… Fotoğraftaki arkadaşlarım mesai arkadaşlarım (ayrıca iki ablam da orada ) Bu resmi görünce epey eskiye gittim… Allahım'a binlerce şükürler olsun o zaman nereden bilecektim ki... (sağdaki yüksekte oturan ben)” notunu düştü.

92

Derin dekolteli kırmızı elbisesi ve omuzlarından aşağıya dökülen saçları ile poz veren bu genç kızı tanıdınız mı?

93

Fotoğraftaki kişi 'bayan kahkaha2 olarak bilinen Saba Tümer!

94

Tümer, yıllar öncesine ait fotoğrafını "Boşuna demiyorum size belime kadar olan tokaların zor tuttuğu saçlarımı bu meslekte süpürge ettim diye... İşte kanıtı" notuyla paylaştı.

95

Babasının omuzunda objektiflere poz veren küçük çocuğu tanıdınız mı?

96

O küçük çocuk başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ'ın ta kendisi!

97

Üstündağ, siyah beyaz fotoğrafı "Mersin 1980" notuyla paylaştı...

98

Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Özer, Londra'da eğitimine devam eden oğlu Osman Nejat ile hasret giderdi.

99

İngiltere'ye dönmeden oğlu ile bol bol vakit geçiren Cem Özer, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

100

Oğlunu kendisine çok benzeten Cem Özer, paylaşımına "Bu da 'Ne kadar da benziyoruz' fotoğrafları" notunu düştü.

101

İskender Paydaş, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı...

102

İskender Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & Kardeş .. sene 1976 sanırım" notunu düştü.

103

Omuzlarına dökülen saçları, fistolu elbisesi ile objektife kaçamak bir gülüş atan bu kız çocuğunu tanıdınız mı?

104

fotoğraftaki kişi ünlü oyuncu Berna Laçin... Laçin, bu fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

105

ALİ - KEMAL SUNAL

Komedi filmlerinin unutulmaz oyuncusu merhum Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal babası gibi oyunculuğu seçti.

106

"Propaganda" dahil birçok filmde babasıyla birlikte oynadı.

107

Ali Sunal şimdilerde Güldür Güldür ile ekranlarda.

108

BERGÜZAR - TANJU KOREL

'Birbir Gece' dizisi ile yıldızı bir anda parlayan Bergüzar Korel'in başarısı aileden geliyor.

109

Esmer güzeli oyuncu, sahnelerin usta isimlerinden Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın kızı.

110

Yıllarca setlerde babasını izleyen Bergüzar Korel, yeni nesilin başarılı oyuncularından biri.

111

CEYDA - İSMAİL DÜVENCİ

Beyazperdenin ve televizyon dizilerinin vazgeçilmez ismi Ceyda Düvenci de kendisine meslek olarak babasının yıllarca emek verdiği oyunculuğu seçti.

112

Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gözünde ayrı bir yer edinmeyi başaran Ceyda Düvenci, İsmail Düvenci'nin kızı.

113

"Son Yüzleşme" isimli dizide ilk kez babasıyla aynı sahneyi paylaşan Ceyda Düvenci duygularını `Bu bir oyuncu için onur verici bir durum. Babamla birlikte aynı dizide oynadığım için çok mutluyum` diyerek anlatmıştı.

114

ÇAĞRI - EMEL MÜFTÜOĞLU

Çağrı'nın anne mesleğini seçeceği daha çocukluk yıllarından belliydi.

115

Emel Müftüoğlu'nun Oğuz Müftüoğlu'ndan olan kızı Çağrı Ortaokuldan sonra müzik eğitimleri almaya başladı.

116

Şuan 21 yaşında olan Çağrı geçtiğimiz aylarda ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

117

FADİK SEVİN - SÖNMEZ ATASOY

Oynadığı cesur sahneler ile adından söz ettiren Fadik Sevin Atasoy da babasının izinden yürüyenlerden.

118

Oyuncu Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin, "Bizim Evin Halleri" isimli dizi ile kariyer hayatına başladı.

119

Rol aldığı "Zeynep'in sekiz günü" isimli film yüzünden eleştirilere maruz kalan genç oyuncunun en büyük destekçisi meslektaş olduğu babasıydı...

120

GÖKHAN - GÖRSEL ARSOY

90'lı yılların başarılı jönlerinden olan Gökhan Arsoy, Yeşilçam'ın sayılı yakışıklılarından Göksel Arsoy'un oğlu.

121

Kendisini oyunculuğa adadığını söyleyen Gökhan Arsoy, bir çok projede izleyici karşısına çıktı.

122

Oğlunu ekranda izlemenin büyük bir keyif olduğunu söyleyen Göksel Arsoy, oğluyla gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

123

GÜLŞAH SOYDAN - HÜLYA KOÇYİĞİT

1980'li yılların Yeşilçam'a kazandırdığı çocuk yıldızlardan biri de Gülşah Soydan...

124

Başta annesi Hülya Koçyiğit olmak üzere, Kemal Sunal, Fikret Hakan, Ayşen Guruda gibi usta isimlerle kamera karşısına geçen Gülşah dönemin adından en çok söz ettiren çocuk oyuncusu oldu.

125

Şimdilerde Alkoç Otellerinin varisi Ender Alkoçlar ile evli olan Gülşah Soydan, o yıllları tanımlarken "hayatımda yaşadığım en güzel günlerdi" diyor...

126

İLKER İNANOĞLU - FİLİZ AKIN

Yeşilçam'In adından söz ettirmeyi başaran çocuk oyuncularından biri de İlker İnanoğlu...

127

Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen İlker, izleyicinin karşısına ilk kez 'Yumurcak' tiplemesi ile çıktı.

128

Son olarak Arka Sokaklar isimli dizide gözükara bir komiseri canlandıran İlker İnanoğlu, performansı ile göz doldurdu.

129

IRMAK - CİHAN ÜNAL

Tiyatro dünyasının zirvedeki isimlerinden birisi olan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, eğitim hayatını Amerika'da tamamladı.

130

Türkiye'ye döndükten sonra "Kampusistan" adlı dizisiyle baba mesleği olan oyunculuğa ilk adımını attı.Sonrasında bir çok filmde rol alan Irmak Ünal,"Babam bana destek olmuyor" açıklamaları ile gündemi meşgul etti.

131

Babası ile yeni yeni düzelen Irmak Ünal, onun izinden yürümek konusunda kararlı gibi görünüyor.

132

KENAN - YURDAER DOĞULU

Yurdaer Doğulu'nun Serpil Doğulu ile olan evliliğinden olan Kenan Doğulu, 1974 yılında doğdu.

133

Kenan Doğulu, uzun yıllar müzik piyasasına emek veren babasının izinden yürümeyi tercih etti ve çocukluk yıllarından itibaren abisi ile birlikte müzik çalışmalarına ağırlık verdi.

134

Kenan Doğulu, şimdilerde yaptığı albümlerle satış rekorlarını zorluyor...

135

KEREM - SADRİ ALIŞIK

Sinemamızın "Turist Ömer'i Sadri Alışık'la "Kamelyalı Kadın'ı Çolpan İlhan'ın oğulları Kerem Alışık 1960 yılında dünyaya geldi.

136

Sadri Alışık'ın en büyük isteği sanatçı bir ailenin içinde büyüyen oğlu Kerem Alışık'ın oyuncu olmasıydı.

137

Kerem Alışık, babasını kaybettikten sonra onun hayattayken çok istediği şeyi yaptı ve 'Fırtınalar' adlı diziyle oyunculuğa ilk adımını attı.

138

Belediye tiyatrosunda sahneye çıkmaya başlayan Şener Şen, Sözde Kızlar filmi ile sinemaya adım attı.

139

Oyuncu Ali Şen'in oğlu olan usta sanatçı,sinemaya adadığı 45 yılın ardından "Yeşilçam" deyince akla ilk gelen isimlerden olmayı başardı.

140

Oğuz Yenihayat ile İstanbul Turu | Galaxy Note10+ | Chaby Han, Kerim Savaş Sarı, Bahar Akıncı

Oğuz Yenihayat hem İstanbul'un lezzetlerini hem de tarihi yerlerini gün yüzüne çıkarmak için Kerim Savaş Sarı, Chaby Han ve Bahar Akıncı'yı yanına alarak İstanbul'un büyülü yerlerinde bir lezzet turuna çıktı. Bu lezzet turu boyunca Oğuz Yenihayat ile birlikte yola çıkan 3 isim Galaxy Note10+'ın da yeni özelliklerini keşfetti. Canlı odak çekim modu özelliğini ve ultra geniş açı çekim modu sayesinde Kerim Savaş Sarı ile yediği tatlıları ve yemekleri rahatça fotoğrafladı. Yenilenen S Pen ve AR Emoji özelliğini Chaby ve Kerim Savaş Sarı üzerinde deneyimledi. Ortaya çok eğlenceli kareler çıktı. Galaxy Note10+ kamerasının video performansını da Bahar Akıncı ile birlikte Kuzguncuk sokaklarında deneyen Oğuz Yenihayat süper dengeli çekim özelliğinin yanı sıra, canlı odak video çekim özelliğiyle içerik çekmenin işini inanılmaz kolaylaştırdığını söyledi. (Sponsorlu içerik)Tüm bunları, üç farklı renk seçeneğini, tasarımını, kendine has filtrelerini, sese odaklanan mikrofon özelliğini, çoklu kamera sistemini, uzun saatler dayanıklı bataryaya sahip Galaxy Note10 serisi ile yaptılar. Eğer siz de Galaxy Note10 serisi ile neler yapabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız linke tıklayın:https://www.samsung.com/tr/smartphones/galaxy-note10/

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi