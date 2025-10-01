×
Bu köye herkes hissedar! Sadece bir kişinin arazisinin tapusu var | Burayı özel kılan şey ilk defa tapuyu alan yer olması'

Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 11:09

Antalya'da doğa harikası iki nehir arasındaki sahil kenarında yer alan Kumköy'de 1952'de yapılan tapu kadastro çalışmasında, kahvehane işletmecisi Recep Durmaz'a ait ev ve arazi haricindeki tüm arazi ve evlere bütün köylü hissedar. Her bir parselde 700'ün üzerinde hissedar bulunuyor.