Bu köye herkes hissedar! Sadece bir kişinin arazisinin tapusu var | Burayı özel kılan şey ilk defa tapuyu alan yer olması'

“O dönem Ankara'dan gelen tapu memurları bir kış günü köye geliyor. O zaman köyde Recep amcanın kahvehanesi var, kerpiç bir yapı ve 5 yıl önce kapandı. Gelen memurlarla köyde sadece Recep amca ilgileniyor, hiç kimse ilgilenmiyor. Recep amca onlara yemek, çay veriyor. Bu kahvede kadastro çalışması yapan arkadaşları ağırlıyor. Onların her şeyiyle ilgileniyor. Diğerleri de 'Devlet para alacak, paramız yok' diye ilgilenmemiş.

Ankara'dan gelen memurlar da sadece Recep amcanın evi, kahvesi ve bahçesinin olduğu yerlere, 4200 metrekare müstakil tapu veriyor. Diğer köylüleri de cezalandırmışlar 'Siz böyle ilgisiz davranıyorsunuz' diye. Bütün tapulara bütün köylüyü hissedar olarak yazmışlar.

Şimdi örneğin benim evimin olduğu yerde bütün köylü hissedar. Aynı şekilde ben de köydeki diğer tüm evlerde hissedarım. Her bir parselde 700'ün üzerinde hissedar bulunuyor."