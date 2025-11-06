×
Bu köydeki kişilerle tanışanlar şaşkına dönüyor... Farklı olan tek kişi köy imamı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 12:30

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı 65 haneli, yaklaşık 500 nüfuslu Yeşildere köyünde yaşayanların tamamı 'Bilici' soyadını taşıyor. Köy muhtarı Melih Bilici (47), isim benzerliklerini 'lakap' kullanarak aştıklarını belirterek, "Karışıklığı önlemek için uzun, kısa gibi lakaplar ya da 'Kerem oğlu Mehmet' gibi baba ismini de kullanarak kimin kim olduğu kolayca anlatabiliyoruz. Bazen aynı isimler nedeniyle resmi işlemlerde karışıklıklar da yaşayabiliyoruz" dedi.