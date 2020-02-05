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Haber Giriş: 05 Şubat 2020 - 10:46, /

Bu kıyafetle noktayı koydu

Ünlü oyuncu aynı gün dört farklı kıyafetle objektiflere takıldı.

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Son dönemde yoğun bir çalışma programı olan ünlü oyuncu Margot Robbie, yeni filminin tanıtımı için etkinlikten etkinliğe koşturuyor. Robbie, Birds of Prey adlı filminin tanıtımı için New York'taydı.

BACKGRID USA

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Ülkemizde Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) adıyla gösterime girecek olan filmin tanıtım etkinlikleri kapsamında Robbie önce Good Morning America programına konuk oldu.

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Güzel oyuncu stüdyo girişinde hayranlarını selamlayıp objektiflere poz verdi. Margot Robbie o program için yeşil renkli uzun bir elbise giydi.

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Robbie daha sonra da yine aynı gün The View adlı programa konuk oldu. O etkinlik için tercih ettiği kıyafet ise siyah bir elbise oldu.

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Robbie, kıyafetini terliklerle tamamladı.

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Robbie, bir başka sohbet programına katılırken de bu kez farklı bir giyim tarzı benimsedi. Pantolon ve kazaktan oluşan giysisini kiremit rengi uzun bir palto ile tamamladı.

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Margot Robbie, güne smokin esintileri taşıyan bir başka giysi ile nokta koydu. Güzel oyuncu akşam arkadaşlarıyla buluştuğunda siyah pantolon üzerine beyaz, derin göğüs dekoltesi olan bir giysi tercih etti.

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