Bu kim, ben de bilmiyorum: Ünlü oyuncu eski fotoğrafını paylaştı

'BU SENİN EN GÜZEL FOTOĞRAFIN' 2000 yılında Dünya Güzeli seçilen, sonra da kariyer basamaklarını hızla tırmanan ünlü yıldız Priyanka Chopra, 17 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşmıştı. Chopra, o fotoğrafın çekildiği tarihte henüz güzellik yarışmasına bile katılmamıştı. Hindistan doğumlu Priyanka Chopra'nın bu paylaşımına, 59.6 milyon takipçisinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Chopra'yı o yıllardan tanıyan Hintli takipçilerinden biri "Ben bu kızı tanıyorum" diye yazdı. Bir başka takipçisi de Priyanka Chopra'nın kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Bir takipçisi de "Bu senin en güzel fotoğrafın, şu gülüşe ve mutluluğu bak" diye yorum yazdı.