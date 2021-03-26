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BACKGRID UK, MEGA NEWS AGENCY, ALAM, INSTAGRAM
Haber Giriş: 26 Mart 2021 - 11:43 | 

Bu kim, ben de bilmiyorum: Ünlü oyuncu eski fotoğrafını paylaştı

Ünlü oyuncu yıllar önce çekilen bu pozunu ilginç bir mesaj eşliğinde paylaştı.

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1YILLAR ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

YILLAR ÖNCE ÇEKİLMİŞTİ

Adını uluslararası alanda duyuran ünlü oyuncu yıllar önce çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. "Utanmak mı? Onu daha önce hiç duymadım" mesajı eşliğinde 19 yaşında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Aynı zamanda eski bir güzellik kraliçesi de olan oyuncunun bu fotoğrafta gerçekten de şimdiki haline hiç benzememesi dikkatlerden kaçmadı.

2ESTETİKTEN ÖNCE

ESTETİKTEN ÖNCE

Geçmişin güzellik kraliçesi, günümüzün ünlü oyuncusu Priyanka Chopra, zaman zaman sosyal medya sayfasında eski görüntülerine yer veriyor. Nick Jonas ile mutlu bir evlilik yürüten Chopra yine geleneği bozmadı ve burun estetiği yaptırmadan önce çekilen bir pozuna yer verdi. Chopra'nın o paylaşımdaki görüntüsü, 38 yaşındaki yıldızın şu anki haline hiç benzemiyor yani sanki bambaşka biri gibi. Priyanka Chopra bunun nedeninin de geçirdiği bir burun estetiği operasyonu olduğunu kısa bir süre önce piyasaya çıkan kitabında ifade etmişti.

3KİTABINDA DA ANLATTI

KİTABINDA DA ANLATTI

Kısa bir süre önce hayatını anlatan Unfinished adında bir kitap çıkaran Chopra, bu olaydan orada da söz etmişti. Chopra, henüz 20'li yaşlarının başındayken burun boşluğunda oluşan iyi huylu bir tümör yüzünden operasyon geçirmek zorunda kaldığını anlattı. Aslında bunun korkulacak bir operasyon olmadığının kendisine söylendiğini belirten Chopra, doktorun önerisiyle bıçak altına yattı. Fakat bunun o dönemde modellik kariyerinin henüz başlangıcında olan Chopra için öngörülemeyen sonuçları oldu.

4KENDİMİ TANIYAMADIM

'KENDİMİ TANIYAMADIM'

Chopra, operasyondan sonra yüzünün tamamen değiştiğini belirterek "Orijinal burnum gitti. Yüzüm tamamen farklı görünüyordu, o ben değildim" diyerek anlatmıştı o dönemi. Bu operasyon yüzünden 2000'lerin başında birçok işi kaçırdığını ve sinema kariyerini de geciktirdiğini anlattı.

5PLASTİK CHOPRA

'PLASTİK CHOPRA'

Hatta bu operasyonun kötü sonuçları yüzünden katıldığı güzellik yarışmasında kendisine "Plastik Chopra" adının takıldığını da anlattı kitabında. Priyanka Chopra yaşadığı bu talihsizliğin ardından birkaç kez burun operasyonu geçirmek zorunda kaldığını ekledi. 

6BU SENİN EN GÜZEL FOTOĞRAFIN

'BU SENİN EN GÜZEL FOTOĞRAFIN'

2000 yılında Dünya Güzeli seçilen, sonra da kariyer basamaklarını hızla tırmanan ünlü yıldız Priyanka Chopra, 17 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaşmıştı. Chopra, o fotoğrafın çekildiği tarihte henüz güzellik yarışmasına bile katılmamıştı. Hindistan doğumlu Priyanka Chopra'nın bu paylaşımına, 59.6 milyon takipçisinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Chopra'yı o yıllardan tanıyan Hintli takipçilerinden biri "Ben bu kızı tanıyorum" diye yazdı. Bir başka takipçisi de Priyanka Chopra'nın kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Bir takipçisi de "Bu senin en güzel fotoğrafın, şu gülüşe ve mutluluğu bak" diye yorum yazdı. 

7HİNDİSTANIN EN ÇOK KAZANAN YILDIZLARINDAN BİRİ

HİNDİSTAN'IN EN ÇOK KAZANAN YILDIZLARINDAN BİRİ

Priyanka Chopra'nın hayatını değiştiren, 2000 yılında ülkesini Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etti. O yarışmada kraliçelik tacı giydi. Aslında Havacılık Mühehdisliği dalında öğrenim görmeye başlayan Chopra, daha sonra gelen tekliflere dayanmayıp oyunculuğa atım attı.

8OYUNCULUĞA GEÇİŞ YAPTI

OYUNCULUĞA GEÇİŞ YAPTI

Yarışmadan birinci olarak çıkınca da kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Oyunculuğa yönelen Priyanka Chopra, kısa sürede ülkesi Hindistan'ın en çok kazanan oyuncularından biri haline geldi. 

913 YAŞINDA TEYZESİNİN YANINA ABDYE GİTTİ

13 YAŞINDA TEYZESİNİN YANINA ABD'YE GİTTİ

Priyanka Chopra, 13 yaşındayken ABD'ye gitti ve oradaki teyzesiyle birlikte yaşamaya başladı. Oyunculuğa daha o yıllarda ilgi duymaya başlamıştı. Birçok tiyatro oyununda sahneşe çıkan Chopra, bu alanda kendini geliştirmeye başladı. Güzeliek yarışmasına katılmak için tekrar ülkesine döndü. Önce ülkesinde sonra da Dünya Güzellik Yarışması'nda taç giyince 2003 yılından itibaren Bollywood filmlerinde rol almaya başladı. 

10MUTLU EVLİLİK

MUTLU EVLİLİK

Priyanka Chopra 2018 yılında Nick Jonas ile evlendi. Çiftin düğünü Hint geleneklerine göre yapıldı ve kutlamalar günlerce sürdü. 38 yaşındaki Chopra ile kendisinden 10 yaş genç olan Nick Jonas'ın ilişkisi bu özelliğiyle de gündemde kaldı. Chopra, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda da bir kriket takımı kuracak kadar çok çocuk istediğini söyledi. Bu arada bir kriket takımının 11 kişiden oluştuğunu da hatırlatalım.  

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