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Magazin
Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 07:59 | 

Bu kez Jennifer Lopez, Hadise'yi taklit etti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Önce Hadise giydi

Önce Hadise giydi

◊ Hadise, sahne kostümü seçimleri nedeniyle birçok kez “Jennifer Lopez’i taklit ettiği” iddiasıyla gündeme gelmişti. İki ünlü ismin tercihleri yine aynı oldu, ancak bu kez Hadise önce davrandı. Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri Töreni’nde Dolce & Gabbana marka bir elbiseyle sahneye çıktı. Hadise daha önce aynı elbisenin kırmızı rengini giymişti.
2Artık sığmıyorlar

Artık sığmıyorlar

Ünlü piyanist Fazıl Say, kedi çantasıyla geçen yıl çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı. Say, çok sayıda beğeni alan o karenin altına şöyle yazdı: “Küt ve Duman ile geçen yıl bugün. Artık ikisi birden sığmıyorlar çantaya.”
3Demir 3 yaşında

Demir 3 yaşında

Azra Akın ve Atakan Koru’nun oğulları Demir 3 yaşına girdi. Çift, önceki gün renkli bir doğum günü partisi organize etti. Azra Akın, partiden fotoğrafları “Canımız oğlumuz 3 yaşında” notuyla Instagram’da paylaştı.
4Bana zaten Barbie derlerdi

Bana zaten Barbie derlerdi

Şebnem Schaefer ‘Barbie’ oldu. Ünlü model, Avusturyalı modacı Manuel Essl’in tasarımlarıyla, Hollandalı fotoğrafçı Jerry Stolwijk’e poz verdi. Konsepte uygun olarak The Land of Legends Otel’de objektif karşısına geçen Schaefer, “Zaten küçüklüğümden beri bana hep Barbie derlerdi. Hoşuma da giderdi açıkçası. İş gereği de olsa sonunda gerçek oldu” dedi.
5Zulme sessiz kalmayın

Zulme sessiz kalmayın

Sevcan Orhan, geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs’taki Arkın By Colony Hotel’de sahneye çıktı. Konserin bir bölümünü şiddet mağduru kadınlara ayıran Sevcan Orhan, erkek dinleyicilerine şöyle seslendi: “Burada bulunan tüm erkeklerden bir söz istiyorum. Artık kadına şiddet, hayvana şiddet, doğaya şiddet ayırmaksızın zulme karşı sesinizi daha fazla çıkaracaksınız.”
6Kemal Sunal anısı duygulandırdı

Kemal Sunal anısı duygulandırdı

Güldür Güldür Show’un sunucusu Ali Sunal, bir seyircinin babası Kemal Sunal ile ilgili anlattığı anısıyla duygusal anlar yaşadı. Seyircinin, “Cebimde 20 lira vardı. ‘Kemal Abi buna bir imza atar mısın’ dedim. ‘Atatürk’ün resminin olduğu kağıda imza atmam kardeş, git bana kağıt getir’ dedi” sözleri üzerine salondan alkış sesleri yükseldi.
7Influencer kocasıyım

Influencer kocasıyım

Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ile çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Eşinin çeşitli tarifler hazırlayıp paylaşmaya başladığı “Bizim Mutfak Halleri” adlı Instagram hesabını esprili bir dille tanıtan komedyen, videonun altına “Influencer kocasıyım ben” notunu yazdı.
8Gökhan da ben de profesyoneliz

Gökhan da ben de profesyoneliz

Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, sevgilisi Gökhan Alkan’ın rol aldığı dizideki partneri Yağmur Tanrısevsin’le öpüşme sahnelerini yasakladığı iddialarıyla ilgili konuştu: “Böyle bir şey kesinlikle olamaz. İkimiz de profesyoneliz, ne iş yaptığımızı biliyoruz.” (Sayit DURMAZ)
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