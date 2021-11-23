Bu kez Jennifer Lopez, Hadise'yi taklit etti

Önce Hadise giydi

◊ Hadise, sahne kostümü seçimleri nedeniyle birçok kez “Jennifer Lopez’i taklit ettiği” iddiasıyla gündeme gelmişti. İki ünlü ismin tercihleri yine aynı oldu, ancak bu kez Hadise önce davrandı. Jennifer Lopez, Amerikan Müzik Ödülleri Töreni’nde Dolce & Gabbana marka bir elbiseyle sahneye çıktı. Hadise daha önce aynı elbisenin kırmızı rengini giymişti.