Bu kez Fransızca "evet" dedi: Düğün ertelendi, şimdilik nikah yaptılar
Moda dünyasının "külkedisi", ikinci evliliğini yaptı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, INSTAGRAM
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BU KEZ FRANSIZCA 'EVET' DEDİ
Bir süredir birlikte olduğu Fransız milyarder ile hayatını resmi olarak birleştiren model, mutlu haberi sosyal medya hesabından "Oui" (Fransızca 'evet') mesajıyla paylaştığı bir fotoğraf eşliğinde duyurdu.
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SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Moda dünyasının 'supernova' lakaplı Rus modeli Natalia Vodianova, bir süredir birlikte olduğu Fransız iş adamı Antoine Arnault ile Paris'te evlendi. 37 yaşındaki dört çocuk annesi Vodianova, mutluluğunu da sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü model nişanlandıklarını da bu yılın başlarında yine sosyal medya hesabından duyurmuştu.
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DÜĞÜN DAHA SONRA
Çiftin, koronavirüs salgını nedeniyle düğün planlarını erteledikleri ve sonunda nikah yapmaya karar verdikleri belirtildi. Resmi olarak evlenen Vodianova ve Arnault, dini töreni ve düğünü de ileri bir tarihte yapacaklar.
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DÜĞÜN İÇİN ANTALYA'NIN DA ADI GEÇMİŞTİ
Vodianova, nişan haberini de yine sosyal medya hesabından duyurmuştu. Hatta Rus basınına göre düğün için tercih ettikleri yer ise Antalya idi, Çiftin düğün için, yaşadıkları Fransa'da mekan baktığı ancak ağırlıklı olarak Antalya'da karar kıldığı ve organizasyon için de menajerlerini Türkiye'ye gönderdiği ileri sürülmüştü.
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DOKUZ YILLIK BİRLİKTELİK
Supernova lakabıyla tanınan Natalia Vodianova ile sadece Fransa'nın değil dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen Antoine Arnault, 9 yıldır birlikte. Çiftin bu beraberlikten iki de çocuğu bulunuyor.
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PLANLAR ERTELENDİ
Geçen yaz evlenmeyi planlayan çift, koronavirüs pandemisi yüzünden planlarını ertelemişti.
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DÜNYANIN SAYILI ZENGİNLERİNDEN
Antoine Arnault'nun babası Bernard Arnault, dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Jeff Bezos'u bir süre önce tahtından etmişti. Supernova'nın evlendiği Antoine Arnault da büyük bir şirketin CEO'su.
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HAYATI PERİ MASALI GİBİ
Rus model Natalia Vodianova, kelimenin tam anlamıyla bir peri masalının kahramanı. 37 yaşındaki Vodianova Rusya'nın Nizhny Novgorod kentinde dünyaya geldi. Babası o daha küçük yaştayken ailesini terk etti. Annesi canına dişine takıp ailesine bakmaya çalıştı. Hem Natalia'ya hem de otistik olan ve özel bir eğitime ihtiyaç duyan diğer kızına bakmaya çabaladı.
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PAZARDA KEŞFEDİLDİ
Natalia Vodianova da doğup büyüdüğü ve kıt kanaat geçindiği Rusya'nın Nizhni Novgorod kentinde pazarda meyve satarken keşfedildi. O sırada henüz 15 yaşındaydı. Modellik teklifini kabul edince de hayatı bir anda değişti. Üç ayda İngilizce öğrendi ve sonra Paris'e taşındı. Sonra da modellik kariyerinde hızla yükselmeye başladı. Natalia Vodianova ilk evliliğini İngiliz Justin Portman ile yaptı. Bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu.
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İLK EVLİLİK YÜRÜMEDİ
Fakat evlilik yürümedi. Daha sonra 2011'den itibaren Fransız işadamı Antoine Arnault ile evli. Bu evlilikten de iki çocuk sahibi oldu.Otistik kız kardeşini büyütürken annesine yardımcı olan Vodianova, geçmişte kalan yoksul hayatını asla unutmadı. Özel yardıma ihtiyaç duyan çocuklar için Naked Heart adlı bir de vakıf kurdu.
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TOPLAM BEŞ ÇOCUK ANNESİ
Vodianova'nın ilk evliliğinden üç, Arnault ile birlikteliğinden de iki çocuğu bulunuyor.