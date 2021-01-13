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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA) - İHA
Haber Giriş: 13 Ocak 2021 - 12:35 | 

Bu kez de güzellik merkezinde olay çıkardı

Kahramanmaraş'ta daha önce çay bahçesinde olay çıkartan, koronavirüs salgınına yönelik yapılan denetimler sırasında maske takmadığı için kendisini uyaran polislere, "Artistliğiniz kime" diyerek taşkınlık yapan Gülcan Ç., bu kez de bir güzellik merkezinde olay çıkardı. Maske takması için yapılan uyarıya sinirlenen ve güzellik merkezinde çalışanları tehdit ettiği öne sürülen Gülcan Ç., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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