Dünyadan en güncel haberler, Türkiye'den sondakika haberleri, ekonomi dünyasından en flaş gelişmeler için Hürriyet'in uygulamalarını kullanabilirsiniz.
HaberlerKelebek HaberleriMagazin HaberleriBu kez binlerce liralık araç için mücadele ettiler! Survivor'da ödülü kim kazandı? Yasin'den arkadaşlarına sert çıkış: Sesler bir anda yükseldi... Survivor'da dün akşam neler oldu?
Bu kez binlerce liralık araç için mücadele ettiler! Survivor'da ödülü kim kazandı? Yasin'den arkadaşlarına sert çıkış: Sesler bir anda yükseldi... Survivor'da dün akşam neler oldu?
Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış, Sercan, Elif ve Yasin ile yola decam eden Survivor'da ödül oyunu heyecanı vardı. 7 yarışmacı, annelerinin sorulara verdikleri yanıtları tahmin etmeye çalıştı. Nisa, annesinin yanıtı ile şoke olurken, Yasin yanlış tahminler ile geceye damga vurdu. Yüzbinlerce liralık SUV aracın ödül olarak sunulduğu gecede Elif ve Berkan 13 doğru yanıtla finale isimlerini yazdırdı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda kazanan Elif oldu!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Temmuz ayında final yapmaya hazırlanan Survivor'da ödüller her geçen gün biraz daha büyüyor. Cemal Can, Nisa, Berkan, Barış, Sercan, Elif ve Yasin'in yarışmacı olarak kaldığı Survivor'da dün gece ödül oyunu oynandı. Kazanan yarışmacının SUV araç ile ödüllendirileceği gecede, yarışmacılar annelerinin kendileri hakkındaki sorulara verdikleri yanıtları tahmin etmeye çalıştı.
2
Abone Ol
HAYAL KIRIKLIĞI
Tansiyonun bir an olsun düşmediği yarışta en büyük hayal kırıklığını Nisa ve Yasin yaşadı.
3
Abone Ol
NİSA ÇOK SİNİRLENDİ
Annesinin 'Nisa taksit mi yapar, peşin mi alır' sorusuna verdiği 'taksit' yanıtı ile şoke olan Nisa, kızgınlığını uzun süre üstünden atamadı.
4
Abone Ol
'BİRBİRİMİZİ HİÇ TANIMAMIŞIZ'
Yasin ise annesinin "Lahmacunu mu daha çok sever, pizzayı mı?" sorusuna verdiği 'Pizza' yanıtına sinirlendi. Annesinin, kardeşinden etkilendiğini söyleyen Yasin 'Birbirimizi hiç tanımamışız' dedi.
5
Abone Ol
ÖDÜL ELİF'iN
15 soruluk yarıştan Elif ve Berkan 13 doğru yaparak galip ayrıldı. Finale kalan ikili lüks araç için mücadele etti. İkili bir Survivor klasiği haline dönüşen oyun için aracın başına geçti. Elif, yarışta Berkan'ı 3-2 yenerek ödülün sahibi oldu.
6
Abone Ol
2. ARABA
Elif, Survivor'ın başlarında oynanan ödül oyununda Mert ile birlikte aynı aracı kazanmıştı. Bu Elif'in Survivor'dan kazandığı 2. araba oldu.
7
Abone Ol
SESLER YÜKSELDİ
Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Elif, Sercan ve Yasin'den oluşan kırmızı takım, Berkan, Cemal, Nisa ve Barış'tan oluşan mavi takımın karşısına geçti.
8
Abone Ol
'İŞİNİZE BAKIN!'
Uzun süredir cezalı olduğu için ödüllerden faydalanamayan Yasin, parkurda arkadaşlarına tepki gösterdi. Yasin 'Bir de kardeşiz, dostuz dersiniz... İşinize bakın' diyerek bağırdı.