Bu kez Berrak Tüzünataç beğendi!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını sosyal medyada beğenmesiyle gündeme geldi. Tüzünataç'ın bu hamlesi takipçilerini şaşırttı.
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Oyuncu Berrak Tüzünataç, yaklaşık beş aydır Burcu Esmersoy'un boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile aşk yaşıyor.
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ŞAŞIRTAN BEĞENİ
Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Tüzünataç, sevgilisinin eski eşinin fotoğrafını beğenmesiyle gündeme geldi.
Burcu Esmersoy'un paylaşımını beğendiği görülen Tüzünataç, bu hamlesiyle takipçilerini şaşırttı.
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Sunucu Burcu Esmersoy da geçtiğimiz aylarda eski eşi Berk Suyabatmaz ile sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesiyle çok konuşulmuştu.
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"BENCE ÇOK GÜZEL GÖZÜKÜYORLAR"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esmersoy, şu ifadeleri kullanmıştı:
İkisi de keyifli bir anını paylaşmış ve bende gördüm, beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Takip ettiğim insanları beğenmeye özen gösteriyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar.
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ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA: DÜĞÜNLERİNE GİDERİM
Burcu Esmersoy, fotoğraf beğenmenin de ötesine geçerek çok konuşulacak bir açıklamaya imza atmıştı.
Esmersoy, muhabirlerin, "Düğünlerine davet edilseniz gider misiniz?" sorusuna, "Davet ederlerse giderim tabii ki. Bana yeter ki düğün olsun. Neden gitmeyeyim?" yanıtını vermişti.