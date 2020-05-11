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Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 15:22,

Bu kez Berrak Tüzünataç beğendi!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını sosyal medyada beğenmesiyle gündeme geldi. Tüzünataç'ın bu hamlesi takipçilerini şaşırttı.

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Oyuncu Berrak Tüzünataç, yaklaşık beş aydır Burcu Esmersoy'un boşandığı eşi Berk Suyabatmaz ile aşk yaşıyor.

2ŞAŞIRTAN BEĞENİ
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ŞAŞIRTAN BEĞENİ

Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Tüzünataç, sevgilisinin eski eşinin fotoğrafını beğenmesiyle gündeme geldi.

Burcu Esmersoy'un paylaşımını beğendiği görülen Tüzünataç, bu hamlesiyle takipçilerini şaşırttı.

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Sunucu Burcu Esmersoy da geçtiğimiz aylarda eski eşi Berk Suyabatmaz ile sevgilisi Berrak Tüzünataç'ın fotoğraflarını beğenmesiyle çok konuşulmuştu.

4BENCE ÇOK GÜZEL GÖZÜKÜYORLAR
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"BENCE ÇOK GÜZEL GÖZÜKÜYORLAR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esmersoy, şu ifadeleri kullanmıştı:

İkisi de keyifli bir anını paylaşmış ve bende gördüm, beğendim. Beğenmeden geçmek çok saçma olurdu. Takip ettiğim insanları beğenmeye özen gösteriyorum. Bence çok güzel gözüküyorlar.

5ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA: DÜĞÜNLERİNE GİDERİM
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ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMA: DÜĞÜNLERİNE GİDERİM

Burcu Esmersoy, fotoğraf beğenmenin de ötesine geçerek çok konuşulacak bir açıklamaya imza atmıştı.

Esmersoy, muhabirlerin, "Düğünlerine davet edilseniz gider misiniz?" sorusuna, "Davet ederlerse giderim tabii ki. Bana yeter ki düğün olsun. Neden gitmeyeyim?" yanıtını vermişti.

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Burcu Esmersoy: Berk düğününe çağırsa giderim

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