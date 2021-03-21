Bu kez başı dertte! Çin'i karşısına aldı, kilit vuracağını açıkladı...
Elon Musk, Tesla arabalarının Çin'de casusluk için kullanıldığı iddialarına yanıt verdi. Musk, ürettikleri araçların böyle bir amaçla kullanılması halinde firmasına "kilit vuracağını" söyledi.
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Çin, Tesla araçlarındaki kameraların casusluk amaçlı kullanılabileceği endişesi üzerine, ordu personelinin yanı sıra devlete bağlı kilit öneme sahip şirketlerin çalışanlarının bu firmanın ürünlerini kullanmasını yasakladı.
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Wall Street Journal'ın (WSJ) haberinde, bu araçlarından topladığı bilgilerin Çin için "ulusal güvenlik sızıntısına" yol açabileceği kaygısının göz önünde bulundurulduğu belirtildi.
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Ayrıca yasak kararının öncesinde Çinli hükümet yetkililerinin kameralardan edinilen bazı verilerin ABD'ye gönderilebileceğine dair endişe taşıdığını gösteren raporlar hazırlandığı aktarıldı.
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Bloomberg de hassas bilgilerin Tesla araçlarındaki kameralarla toplanabileceğine dair kaygıları dikkate alan Çin ordusunun, kendisine bağlı yerleşke ve konut sahalarında bu vasıtaların kullanılmasını yasakladığını ifade etti.
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Meseleye dair bilgi sahibi bir kaynak, söz konusu yasağın bu hafta askeri konut sakinlerine ve diğer ilgili kişilere aktarıldığını belirtti.
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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk kararın ardından hemen yanıt verdi.
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Çin'de bir iş dünyası forumuna video bağlantısıyla konuşan Musk, bir işletme bir hükûmet için casusluk yaparsa bunun söz konusu şirket için olumsuz etkileri olacağını söyledi.
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. Musk "Bilgiler konusunda oldukça kapalı davranmamız gerekiyor. Eğer Tesla, Çin'de ya da başka bir yerde araçlarını casusluk için kullansaydı kapatılırdı" dedi.
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Musk, firmasının teknolojik imkanlarını casusluk faaliyetlerinde kullandığı yönündeki iddiaları yalanladı.
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Musk, Tesla'nın araçlarının Çin'de ya da başka herhangi bir yerde casusluk için kullanılması halinde şirketinin kapatılacağını belirtti.
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Dünyanın en zenginleri listesinde Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından ikinci sırada yer alan iş insanı, "Bir ticari firmanın casusluk faaliyetlerine katılması o kuruluş için son derece kötü sonuçlar doğurur.
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Örneğin, Tesla'nın arabaları Çin'de ya da başka bir yerde veya başka bir ülkede casusluk için kullanılıyor olsa biz bu firmayı her yerde kapatırız" dedi.
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Çin, ABD'den sonra Tesla için ikinci en büyük pazar durumunda. 2020 yılına şirketin küresel satışlarının dörtte biri Çin'de gerçekleşti.