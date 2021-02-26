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Gündem
Mehmet Mucahit CEYLAN- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)-
Haber Giriş: 26 Şubat 2021 - 08:51 | 

Bu kez Avrupa'dan geliyor! Prof. Dr. Şenyiğit'ten çok önemli uyarı: Kapı-pencereleri kapatın

Avrupa'yı etkisi altına alan çöl tozlarının hafta sonundan itibaren Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, çöl tozlarının yoğun olacağı kentler için çok önemli açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Şenyiğit, vatandaşa kapı ve pencereleri kapatmaları konusunda uyarıda bulundu. Şenyiğit, çöl tozları nedeniyle virüsün daha fazla havada kaldığını belirterek maskeye daha fazla dikkat ederek dışarıda daha az kalınması gerektiğini söyledi.

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