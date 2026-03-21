Bu kentte aidatlar 180 bin liraya kadar çıkıyor... Evlerin satış fiyatı da dudak uçuklatıyor

Şu anda aidat fiyatları 6 bin lira ile 180 bin lira arasında değişiyor. 180 bin lira aidatı olan siteler, genelde özel sahili olan üst segment projelerimiz. Sitede güvenlik ve evinize sağlanan hizmetler başta olmak üzere özel hizmetler, site içerisinde oluşan giderler bu rakamların yüksek olmasına sebep oluyor. Bodrum'u kuzey ve güney olarak ayırabiliriz. Güney bölgelerde sitelerin aidat fiyatları, sunulan özelliklere göre daha uygun; kuzey bölgelerde ise üst segment projeler daha fazla olduğu için aidat fiyatları daha yüksek. 6 bin lira aidatı olan evlerin fiyatları genelde 15-20 milyon bandında diyebiliriz. 180 bin lira aidat ödenen evlerin fiyatları ise 5 milyon avro ile 45 milyon avro arasında değişiyor" dedi.