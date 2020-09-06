MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriHepsi çok stresli... İşte maaşı yüksek meslekler
GeriEkonomi Hepsi çok stresli... İşte maaşı yüksek meslekler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06 Eylül 2020 - 09:19 | 

Hepsi çok stresli... İşte maaşı yüksek meslekler

İş yaşamında stresli çalışmak zorunda olacak bazı meslekler mevcut. Bu meslektekiler streslerinin oranına göre daha fazla ücret elde ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dünyada en çok strese sahip meslekler belli oldu. En stresli mesleğe sahip kişiler yılda 183 bin dolara yakın para kazanabiliyor.

İşte o meslekler:

2
Abone Olgoogle-news

Asker

Stres Puanı: 72.47

Tahmini Kazancı (Dolar): 26,054

3
Abone Olgoogle-news

İtfaiyeci

Stres Puanı: 72.43

Tahmini Kazancı (Dolar): 49,080

4
Abone Olgoogle-news

Pilot

Stres Puanı: 61.07

Tahmini Kazancı (Dolar): 111,930

5
Abone Olgoogle-news

Polis

Stres Puanı: 51.97

Tahmini Kazancı (Dolar): 62,960

6
Abone Olgoogle-news

Organizatör

Stres Puanı: 51.15

Tahmini Kazancı (Dolar): 48,290

7
Abone Olgoogle-news

Gazeteci

Stres Puanı: 49.90

Tahmini Kazancı (Dolar): 39,370

8
Abone Olgoogle-news

Yayıncı

Stres Puanı: 51.63

Tahmini Kazancı (Dolar): 40,910

9
Abone Olgoogle-news

Halkla İlişkiler Sorumlusu

Stres Puanı: 49.48

Tahmini Kazancı (Dolar): 111,280

10
Abone Olgoogle-news

İcra Direktörü

Stres Puanı: 48.97

Tahmini Kazancı (Dolar): 183,270

11
Abone Olgoogle-news

Taksici

Stres Puanı: 48.11

Tahmini Kazancı (Dolar): 24,880

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi