Hepsi çok stresli... İşte maaşı yüksek meslekler

Dünyada en çok strese sahip meslekler belli oldu. En stresli mesleğe sahip kişiler yılda 183 bin dolara yakın para kazanabiliyor. İşte o meslekler:Asker Stres Puanı: 72.47 Tahmini Kazancı (Dolar): 26,054İtfaiyeci Stres Puanı: 72.43 Tahmini Kazancı (Dolar): 49,080Pilot Stres Puanı: 61.07 Tahmini Kazancı (Dolar): 111,930Polis Stres Puanı: 51.97 Tahmini Kazancı (Dolar): 62,960Organizatör Stres Puanı: 51.15 Tahmini Kazancı (Dolar): 48,290Gazeteci Stres Puanı: 49.90 Tahmini Kazancı (Dolar): 39,370Yayıncı Stres Puanı: 51.63 Tahmini Kazancı (Dolar): 40,910Halkla İlişkiler Sorumlusu Stres Puanı: 49.48 Tahmini Kazancı (Dolar): 111,280İcra Direktörü Stres Puanı: 48.97 Tahmini Kazancı (Dolar): 183,270Taksici Stres Puanı: 48.11 Tahmini Kazancı (Dolar): 24,880