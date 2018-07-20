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Haber Giriş: 20 Temmuz 2018 - 16:45,

Barış Manço’nun asıl ismi

Nurettin İbrahimov kim biliyor musunuz? Peki ya Emine Bolverdi? Büyük olasılıkla bu isimler size hiçbir şey ifade etmedi. Oysa bunlar Türkiye'nin en ünlü sanatçılarının isimleri. Onları tanıyamamanızın nedeni ise kariyerlerine başlamadan önce isimlerini değiştirmiş olmaları.

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1DOĞUKAN MANÇO ANLATTI
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DOĞUKAN MANÇO ANLATTI

Doğukan Manço, YouTube’da “Barış Manço’nun asıl ismi” başlıklı bir video yayınladı. Babasının aslında birden fazla ismi olduğunu söyleyen Manço, o isimler neden, nasıl konulduğunu anlattı:

25.5 KİLO DOĞUNCA
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5.5 KİLO DOĞUNCA

“II. Dünya Savaşı sırasında amcam dünyaya geliyor, gündeme yönelik olarak ‘Savaş’ ismi konuluyor. Yıllar sonra insanlar artık barış özlemiyle savaşın bitmesini beklerken babam doğuyor. Babamın ilk ismi ‘Mehmet’, dedesi Mehmet Abdi Manço’dan geliyor. Halam İnci Manço’dan dinlediğim kadarıyla; 1942’de kuzenleri Yusuf Ulcay vefat etmiş, 1943’te babam doğmuş. Onu da anmak üzere babamın ismine ‘Yusuf’ eklenmiş. Bu kadarla da kalmamış. 5.5 kiloya yakın doğduğu için hastanede hemşireler ‘Bunun adı Tosun olsun’ demişler. Ve ismi kayıtlara ‘Tosun Yusuf Mehmet Barış Manço’ olarak geçmiş. 1954’te ortaokula geçiş sınavına girerken nüfus müdürlüğüne gidip ‘Tosun Yusuf’ ismini çıkartmışlar.”

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İşte ünlülerin gerçek isimleri.

Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv

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Ayşel Gürsaçar desek kimse kim olduğunu bilemez.

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Ama onu bütün Türkiye Seda Sayan olarak taşıyor.

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Tüm Türkiye onu Kibariye adıyla tanıyor.

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Ama gerçek adı Bahriye Tokmak.

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Emine Bolverdi desek kimsenin aklına bir ünlü gelmez.

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Çünkü, Türkiye onu Emine Ün olarak tanıdı.

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Türk sinemasının en ünlü kadın oyuncularından Nermin Ocak kim sizce?

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Harika Avcı'nın ta kendisi.

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Cüneyt Arkın'ın gerçek adı ise Fahrettin Cüreklibatur.

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Aytaç Arman, Türk sinemasının usta oyuncularından biri.

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Onun da gerçek adı Veysel İnce.

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Yıldız Levent adı kimseye bir şey çağrıştırmayabilir.

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Muazzez Ersoy sanat kariyerine başlarken gerçek adı yerine takma adını kullanmaya karar verdi.

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Kıraç, soyadını kullanan ünlülerden. Tam adı Tufan Kıraç.

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Kubat'ın tam adı ise Ramazan Kubat.

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Renka Bronkavi adı size tanıdık gelmeyebilir.

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Ama Banu Alkan desek herkes tanır.

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Ailesinin verdiği isim Abdullah, gerçek soyadı ise Bezencir

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Ama herkes onu Mahsun Kırmızıgül olarak tanıyor.

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Müjde Ar da gerçek adını kullanmayan ünlülerden.

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Gerçek adı Kamile Suat Ebrem.

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Gerçek adı Şerife Perihan.

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Tüm Türkiye onu Perihan Savaş olarak tanıyor.

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Serkan Burak Tektaş kim?

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Alişan'ın ta kendisİ!

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Usta oyuncu Serdar Gökhan'ın gerçek adı ise Nusret Ersöz.

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Şöhret olmadan önce adı Didem Ezgü idi.

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Ama herkes onu Petek Dinçöz olarak tanıdı.

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Nuri Alço'nun gerçek adı ise Nurettin İbrahimov.

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Cenk Eren'in gerçek adı ise Yüksel Venedik.

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