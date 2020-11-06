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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 07:31 | 

Bu işi yapan başka biri daha yok! Dünyanın en ilginç mesleği...

İrlandalı Allan Dixon'ın mesleği herkesin dikkatini çekiyor. Dünyada benzer işi yapan bulunmazken Dixon sosyal medya paylaşımlarıyla beğenileri topluyor.

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33 yaşındaki Dixon kendisini gerçek "Dr. Dolittle" olarak tanımlıyor.

(Eddie Murphy'nin canlandırdığı Dr. Dolittle karakteri, aynı isme sahip olan filmde, hayvanlarla konuşma yeteneğine sahip olan bir doktorun hikayesini anlatıyordu.)

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Dixon, hayvanlarla 5 dakika ile 3 saat arasında zaman geçirerek, onları 'selfie' çekmeye ikna ettiğini söylüyor.

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Dixon, hayvanları 'selfie'ye ikna etmek için önce güvende hissetmelerini sağladığını söylüyor.

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Bunun için çoğu zaman yerlerde süründüğünü ve kıyafetlerinin bu yüzden kirli gözüktüğünü ifade ediyor.

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Hayvanlarla çekilecek en iyi 'selfie'ler için ipucu da veren Dixon, çok dikkatli olmak ve onları provoke etmemek gerektiğini söylüyor.

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Dixon, esprili bir dille 'selfie' çekilecek hayvanın timsah olmadığından emin olunması konusunda meraklıları uyarıyor.

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Dixon'ın hayvanlarla ilk selfiesi 2010 yılında bir köpekle oldu.

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Ardından Avustralya'da bir yavru kanguruyla çektirdiği selfie onun sosyal medyada tam anlamıyla patlamasına neden oldu.

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Şu an turizm sektöründe pazarlamacı olarak çalışan Allan, bugüne kadar 100’ü aşkın farklı hayvanla selfie çekilmiş.

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Dixon şöyle ifade ediyor, “Onlarla fotoğraf çekilmeden önce dikkatli olun. Onları provoke etmemeye çalışın.

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Önce size güvenmesini sağlayın ve onu rahatlatın.

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Eğer sizinle fotoğraf çekilirken rahat olursa sonuç altın değerinde olur”

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Dixon, bundan üç sene önce Avustralya’nın ‘En İyi Mesleği’ yarışmasına katılmış ve birincilik elde etmişti.

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Bilgisayar mühendisliği eğitimi almasına rağmen film ve fotoğraf tutkusunun peşinden koşan Dixon, Avustralya hükümetiyle anlaşma yaptı ve Avustralya’nın doğal güzelliklerini çekerek geçimini sağladı.

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Dixon, Avustralya turizmine katkı sağladığı fotoğraflarını paylaştığı proje sayesinde internette de çok popüler oldu.

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Anlaşması bitmesine rağmen Dixon işini öyle çok seviyor ki, bırakmayı düşünmüyor.

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İşte 33 yaşındaki İrlandalı gezgin Allan Dixon'un objektifinden hayvan selfieleri...

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