Bu işi yapan başka biri daha yok! Dünyanın en ilginç mesleği...

33 yaşındaki Dixon kendisini gerçek Dr. Dolittle olarak tanımlıyor. (Eddie Murphy'nin canlandırdığı Dr. Dolittle karakteri, aynı isme sahip olan filmde, hayvanlarla konuşma yeteneğine sahip olan bir doktorun hikayesini anlatıyordu.)Dixon, hayvanlarla 5 dakika ile 3 saat arasında zaman geçirerek, onları 'selfie' çekmeye ikna ettiğini söylüyor.Dixon, hayvanları 'selfie'ye ikna etmek için önce güvende hissetmelerini sağladığını söylüyor.Bunun için çoğu zaman yerlerde süründüğünü ve kıyafetlerinin bu yüzden kirli gözüktüğünü ifade ediyor.Hayvanlarla çekilecek en iyi 'selfie'ler için ipucu da veren Dixon, çok dikkatli olmak ve onları provoke etmemek gerektiğini söylüyor. Dixon, esprili bir dille 'selfie' çekilecek hayvanın timsah olmadığından emin olunması konusunda meraklıları uyarıyor.Dixon'ın hayvanlarla ilk selfiesi 2010 yılında bir köpekle oldu.Ardından Avustralya'da bir yavru kanguruyla çektirdiği selfie onun sosyal medyada tam anlamıyla patlamasına neden oldu.Şu an turizm sektöründe pazarlamacı olarak çalışan Allan, bugüne kadar 100’ü aşkın farklı hayvanla selfie çekilmiş.Dixon şöyle ifade ediyor, “Onlarla fotoğraf çekilmeden önce dikkatli olun. Onları provoke etmemeye çalışın. Önce size güvenmesini sağlayın ve onu rahatlatın. Eğer sizinle fotoğraf çekilirken rahat olursa sonuç altın değerinde olur”Dixon, bundan üç sene önce Avustralya’nın ‘En İyi Mesleği’ yarışmasına katılmış ve birincilik elde etmişti.Bilgisayar mühendisliği eğitimi almasına rağmen film ve fotoğraf tutkusunun peşinden koşan Dixon, Avustralya hükümetiyle anlaşma yaptı ve Avustralya’nın doğal güzelliklerini çekerek geçimini sağladı. Dixon, Avustralya turizmine katkı sağladığı fotoğraflarını paylaştığı proje sayesinde internette de çok popüler oldu.Anlaşması bitmesine rağmen Dixon işini öyle çok seviyor ki, bırakmayı düşünmüyor.İşte 33 yaşındaki İrlandalı gezgin Allan Dixon'un objektifinden hayvan selfieleri...