Bu iPhone modellerini artık kullanmayın: Apple ölüme terk etti

Apple, klasik ürünler ve satıştan kaldırılmış ürünler olmak üzere cihazlarını iki sınıfa ayırıyor. Klasik ürünler 5 yıldan uzun ve 7 yıldan kısa süredir satışta olmayan ürünleri kapsıyor. Satıştan kaldırılan ve bu listede bulunan ürünler ise 7 yıldan uzun bir süredir satılmayan ürünler... Peki hangi iPhone modelleri ölüme terk edildi?