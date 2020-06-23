Bu iPhone modellerine güncelleme yok!

Güncellemeyi alacak. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu yeni iPhone SE modeli, aynı zamanda Apple'ın diğer iPhone modellerine kıyasla satışa sunulan en 'uygun fiyatlı' telefonu...
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iPhone 11 Pro Max
Güncellemeyi alacak. Apple'ın ekosistemindeki en güçlü iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max, geniş ekranı ve üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.
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iPhone 11 Pro
Güncellemeyi alacak. iPhone 11 Pro Max'in kardeş modeli olan iPhone 11 Pro, daha küçük bir ekrana sahip olmasına karşın donanım özellikleri Pro Max ile hemen hemen aynı.
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iPhone 11
Güncellemeyi alacak. Apple'ın diğer iPhone 11 modellerine kıyasla 'uygun fiyatlı' modeli olan olan iPhone 11, farklı renk seçenekleri sunmasının yanı sıra çift kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.
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iPhone XS Max
Güncellemeyi alacak. Apple'ın iPhone 11 serisinden bir yıl önce duyurduğu iPhone XS Max, bugün için halen çok satan iPhone modellerinden biri.
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iPhone XS
Güncellemeyi alacak. iPhone XS Max'in kardeş modeli olan ürünün en önemli farklı daha ufak bir ekrana sahip olması.
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iPhone XR
Güncellemeyi alacak. Apple'ın en çok satan iPhone modeli olan iPhone XR, arka yüzünde tek kameraya sahip ve dünyanın en çok satan telefonlar listesine girmeyi başarmış durumda.
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iPhone X
Güncellemeyi alacak. Apple'ın fiziksel ana tuşu ekrandan kaldırdığı ilk modeli olma özelliğine sahip. iPhone X, artık Apple'ın mağazalarında satılmıyor; ancak alışveriş sitelerinde halen yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.
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iPhone 8 Plus
Güncellemeyi alacak. iPhone 8 serisi, yeni iPhone SE modelini saymazsak Home tuşunun bulunduğu son iPhone modellerinden biri. iPhone 8 Plus, yatay olarak iki arka kamera kullanıyor.
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iPhone 8
Güncellemeyi alacak. iPhone 8 Plus'a göre daha küçük bir ekrana sahip olmasının yanı sıra arka yüzünde de tek kamerası bulunuyor.
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iPhone 7 Plus
Güncellemeyi alacak. iPhone 7 Plus'ın satışa sunulmasının üzerinden yıllar geçse de, Apple bu cihazını güncellemeye devam edecek. Halen iPhone 7 Plus kullanıyorsanız iOS 14 güncellemesini de yükleyebileceksiniz.
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iPhone 7
Güncellemeyi alacak. iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi iPhone 7'ler de iOS 14 güncellemesini alacak eski iPhone modellerinden biri.
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iPhone 6S Plus
Güncellemeyi alacak. Apple'ın geniş ekranlı ilk akıllı telefonlarından biri olan iPhone 6S Plus da iOS 14 güncellemesini alacak. iOS 15 güncellemesinde muhtemelen bu model liste dışı kalacak.
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iPhone 6S
Güncellemeyi alacak. iPhone 6S, Apple'ın iOS 14 güncelleme desteği sunduğu en eski iPhone modeli...
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iPhone 6 Plus
Ve Apple'ın desteğini çektiği telefonlara gelelim... iPhone 6 Plus iOS 14 güncellemesini alamayacak!
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iPhone 6
Güncellemeyi alamayacak!
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iPhone 5S
Güncellemeyi alamayacak!
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iPhone 5
Güncellemeyi alamayacak!
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iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 3G, iPhone 3GS ve diğer eski modeller de haliyle iOS 14 güncellemesi almayacak. Bu modeller uzun süredir güncellenmiyor.