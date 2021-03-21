Bu illerde yatırım yapanlar yaşadı! İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

Şehir:ŞanlıurfaKonut Satış Adedi: 1.759Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.754Ortalama Satış Fiyatı (TL): 274.050Yıllık Değer Değişimi (%): 43,18Geri Dönüş Süresi (yıl): 17 (Sıralama metrekare birim fiyatlarına göre en ucuzdan en pahalıya göre yapılmıştır.) Şehir:HatayKonut Satış Adedi: 1.380Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,7Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.902Ortalama Satış Fiyatı (TL): 262.950Yıllık Değer Değişimi (%): 32,08Geri Dönüş Süresi (yıl): 21Şehir: KayseriKonut Satış Adedi: 1.695Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,1Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.971Ortalama Satış Fiyatı (TL): 302.280Yıllık Değer Değişimi (%): 29,59Geri Dönüş Süresi (yıl): 27Şehir: MalatyaKonut Satış Adedi: 650Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,8Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.981Ortalama Satış Fiyatı (TL): 310.080Yıllık Değer Değişimi (%): 28,8Geri Dönüş Süresi (yıl): 23Şehir: KonyaKonut Satış Adedi: 1.885Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,3Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.044Ortalama Satış Fiyatı (TL): 300.480Yıllık Değer Değişimi (%): 30,36Geri Dönüş Süresi (yıl): 22Şehir: DiyarbakırKonut Satış Adedi: 1.002Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,2Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.049Ortalama Satış Fiyatı (TL): 314.002Yıllık Değer Değişimi (%): 43,39Geri Dönüş Süresi (yıl): 20Şehir: TekirdağKonut Satış Adedi: 1.909Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,4Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.108Ortalama Satış Fiyatı (TL): 257.530Yıllık Değer Değişimi (%): 25,7Geri Dönüş Süresi (yıl): 20 Endeksa verilerine göre Şehir:KahramanmaraşKonut Satış Adedi: 779Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,0Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.184Ortalama Satış Fiyatı (TL): 313.920Yıllık Değer Değişimi (%): 48,47Geri Dönüş Süresi (yıl): 20Şehir: AfyonkarahisarKonut Satış Adedi: 598Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,7Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.234Ortalama Satış Fiyatı (TL): 257.875Yıllık Değer Değişimi (%): 23,9Geri Dönüş Süresi (yıl): 26Şehir: MersinKonut Satış Adedi: 2.477Toplam Satış İçinde Payı (%): 3,0Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.268Ortalama Satış Fiyatı (TL): 315.680Yıllık Değer Değişimi (%): 31,63Geri Dönüş Süresi (yıl): 19Şehir: OrduKonut Satış Adedi: 649Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,8Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.337Ortalama Satış Fiyatı (TL): 291.600Yıllık Değer Değişimi (%): 25,04Geri Dönüş Süresi (yıl): 24Şehir: TrabzonKonut Satış Adedi: 635Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,8Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.338Ortalama Satış Fiyatı (TL): 351.520Yıllık Değer Değişimi (%): 24,63Geri Dönüş Süresi (yıl): 26Şehir: AnkaraKonut Satış Adedi: 7.757Toplam Satış İçinde Payı (%): 9,6Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.354Ortalama Satış Fiyatı (TL): 282.620Yıllık Değer Değişimi (%): 30,34Geri Dönüş Süresi (yıl): 18Şehir: SamsunKonut Satış Adedi: 1.305Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,6Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.407Ortalama Satış Fiyatı (TL): 307.160Yıllık Değer Değişimi (%): 31,6Geri Dönüş Süresi (yıl): 21Şehir: AdanaKonut Satış Adedi: 1.616Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,0Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.429Ortalama Satış Fiyatı (TL): 350.560Yıllık Değer Değişimi (%): 35,32Geri Dönüş Süresi (yıl): 21Şehir: SakaryaKonut Satış Adedi: 1.282Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,6Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.461Ortalama Satış Fiyatı (TL): 270.480Yıllık Değer Değişimi (%): 33,53Geri Dönüş Süresi (yıl): 20Şehir: KocaeliKonut Satış Adedi: 1.806Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.508Ortalama Satış Fiyatı (TL): 292.125Yıllık Değer Değişimi (%): 24,34Geri Dönüş Süresi (yıl): 22Şehir:EskişehirKonut Satış Adedi: 1.194Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,5Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.639Ortalama Satış Fiyatı (TL): 294.000Yıllık Değer Değişimi (%): 30,32Geri Dönüş Süresi (yıl): 19Şehir: ManisaKonut Satış Adedi: 1.428Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,8Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.657Ortalama Satış Fiyatı (TL): 304.375Yıllık Değer Değişimi (%): 34,6Geri Dönüş Süresi (yıl): 23Şehir: BursaKonut Satış Adedi: 2.799Toplam Satış İçinde Payı (%): 3,4Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.697Ortalama Satış Fiyatı (TL): 334.229Yıllık Değer Değişimi (%): 26,44Geri Dönüş Süresi (yıl): 20Şehir: GaziantepKonut Satış Adedi: 1.886Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,3Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.701Ortalama Satış Fiyatı (TL): 387.040Yıllık Değer Değişimi (%): 42,38Geri Dönüş Süresi (yıl): 18Şehir: DenizliKonut Satış Adedi: 869Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,1Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.737Ortalama Satış Fiyatı (TL): 338.040Yıllık Değer Değişimi (%): 31,65Geri Dönüş Süresi (yıl): 22Şehir: YalovaKonut Satış Adedi: 737Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,9Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.764Ortalama Satış Fiyatı (TL): 323.125Yıllık Değer Değişimi (%): 22,95Geri Dönüş Süresi (yıl): 19Şehir: BalıkesirKonut Satış Adedi: 1.731Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,1Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.171Ortalama Satış Fiyatı (TL): 353.400Yıllık Değer Değişimi (%): 33,29Geri Dönüş Süresi (yıl): 25Şehir: ÇanakkaleKonut Satış Adedi: 732Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,9Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.270Ortalama Satış Fiyatı (TL): 340.975Yıllık Değer Değişimi (%): 34,24Geri Dönüş Süresi (yıl): 22Şehir: AntalyaKonut Satış Adedi: 3.702Toplam Satış İçinde Payı (%): 4,6Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.684Ortalama Satış Fiyatı (TL): 405.125Yıllık Değer Değişimi (%): 53,31Geri Dönüş Süresi (yıl): 19Şehir: AydınKonut Satış Adedi: 1.849Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,3Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.892Ortalama Satış Fiyatı (TL): 473.760Yıllık Değer Değişimi (%): 53,77Geri Dönüş Süresi (yıl): 26Şehir: İzmirKonut Satış Adedi: 4.659Toplam Satış İçinde Payı (%):5,7Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.014Ortalama Satış Fiyatı (TL): 453.375Yıllık Değer Değişimi (%): 36,62Geri Dönüş Süresi (yıl): 22Şehir: İstanbulKonut Satış Adedi: 15.929Toplam Satış İçinde Payı (%): 19,6Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.473Ortalama Satış Fiyatı (TL): 475.494Yıllık Değer Değişimi (%): 25,26Geri Dönüş Süresi (yıl): 22Şehir: MuğlaKonut Satış Adedi: 1.439Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,8Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.387Ortalama Satış Fiyatı (TL): 833.170Yıllık Değer Değişimi (%): 66,9Geri Dönüş Süresi (yıl): 29