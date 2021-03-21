Ekonomi Haber Giriş: 21 Mart 2021 - 17:49 | 21 Mart 2021 - 17:56

Bu illerde yatırım yapanlar yaşadı! İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer değişimi yüzde 34,55 olarak gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 22, ortalama konut fiyatı 392 bin 860 TL oldu.