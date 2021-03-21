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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Mart 2021 - 17:49 | 

Bu illerde yatırım yapanlar yaşadı! İşte konut fiyatları en çok artan şehirler

Türkiye genelinde konut satış fiyatlarında yıllık değer değişimi yüzde 34,55 olarak gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 22, ortalama konut fiyatı 392 bin 860 TL oldu.

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1

Şehir:Şanlıurfa

Konut Satış Adedi: 1.759

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.754

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 274.050

Yıllık Değer Değişimi (%): 43,18

Geri Dönüş Süresi (yıl): 17

(Sıralama metrekare birim fiyatlarına göre en ucuzdan en pahalıya göre yapılmıştır.)

2

Şehir:Hatay

Konut Satış Adedi: 1.380

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,7

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.902

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 262.950

Yıllık Değer Değişimi (%): 32,08

Geri Dönüş Süresi (yıl): 21

3

Şehir: Kayseri

Konut Satış Adedi: 1.695

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.971

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 302.280

Yıllık Değer Değişimi (%): 29,59

Geri Dönüş Süresi (yıl): 27

4

Şehir: Malatya

Konut Satış Adedi: 650

Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,8

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 1.981

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 310.080

Yıllık Değer Değişimi (%): 28,8

Geri Dönüş Süresi (yıl): 23

5

Şehir: Konya

Konut Satış Adedi: 1.885

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,3

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.044

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 300.480

Yıllık Değer Değişimi (%): 30,36

Geri Dönüş Süresi (yıl): 22

6

Şehir: Diyarbakır

Konut Satış Adedi: 1.002

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.049

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 314.002

Yıllık Değer Değişimi (%): 43,39

Geri Dönüş Süresi (yıl): 20

7

Şehir: Tekirdağ

Konut Satış Adedi: 1.909

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,4

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.108

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 257.530

Yıllık Değer Değişimi (%): 25,7

Geri Dönüş Süresi (yıl): 20

8

Endeksa verilerine göre 

Şehir:Kahramanmaraş

Konut Satış Adedi: 779

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,0

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.184

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 313.920

Yıllık Değer Değişimi (%): 48,47

Geri Dönüş Süresi (yıl): 20

9

Şehir: Afyonkarahisar

Konut Satış Adedi: 598

Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,7

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.234

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 257.875

Yıllık Değer Değişimi (%): 23,9

Geri Dönüş Süresi (yıl): 26

10

Şehir: Mersin

Konut Satış Adedi: 2.477

Toplam Satış İçinde Payı (%): 3,0

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.268

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 315.680

Yıllık Değer Değişimi (%): 31,63

Geri Dönüş Süresi (yıl): 19

11

Şehir: Ordu

Konut Satış Adedi: 649

Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,8

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.337

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 291.600

Yıllık Değer Değişimi (%): 25,04

Geri Dönüş Süresi (yıl): 24

12

Şehir: Trabzon

Konut Satış Adedi: 635

Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,8

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.338

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 351.520

Yıllık Değer Değişimi (%): 24,63

Geri Dönüş Süresi (yıl): 26

13

Şehir: Ankara

Konut Satış Adedi: 7.757

Toplam Satış İçinde Payı (%): 9,6

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.354

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 282.620

Yıllık Değer Değişimi (%): 30,34

Geri Dönüş Süresi (yıl): 18

14

Şehir: Samsun

Konut Satış Adedi: 1.305

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,6

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.407

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 307.160

Yıllık Değer Değişimi (%): 31,6

Geri Dönüş Süresi (yıl): 21

15

Şehir: Adana

Konut Satış Adedi: 1.616

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,0

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.429

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 350.560

Yıllık Değer Değişimi (%): 35,32

Geri Dönüş Süresi (yıl): 21

16

Şehir: Sakarya

Konut Satış Adedi: 1.282

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,6

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.461

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 270.480

Yıllık Değer Değişimi (%): 33,53

Geri Dönüş Süresi (yıl): 20

17

Şehir: Kocaeli

Konut Satış Adedi: 1.806

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,2

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.508

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 292.125

Yıllık Değer Değişimi (%): 24,34

Geri Dönüş Süresi (yıl): 22

18

Şehir:Eskişehir

Konut Satış Adedi: 1.194

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,5

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.639

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 294.000

Yıllık Değer Değişimi (%): 30,32

Geri Dönüş Süresi (yıl): 19

19

Şehir: Manisa

Konut Satış Adedi: 1.428

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,8

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.657

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 304.375

Yıllık Değer Değişimi (%): 34,6

Geri Dönüş Süresi (yıl): 23

20

Şehir: Bursa

Konut Satış Adedi: 2.799

Toplam Satış İçinde Payı (%): 3,4

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.697

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 334.229

Yıllık Değer Değişimi (%): 26,44

Geri Dönüş Süresi (yıl): 20

21

Şehir: Gaziantep

Konut Satış Adedi: 1.886

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,3

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.701

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 387.040

Yıllık Değer Değişimi (%): 42,38

Geri Dönüş Süresi (yıl): 18

22

Şehir: Denizli

Konut Satış Adedi: 869

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.737

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 338.040

Yıllık Değer Değişimi (%): 31,65

Geri Dönüş Süresi (yıl): 22

23

Şehir: Yalova

Konut Satış Adedi: 737

Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,9

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 2.764

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 323.125

Yıllık Değer Değişimi (%): 22,95

Geri Dönüş Süresi (yıl): 19

24

Şehir: Balıkesir

Konut Satış Adedi: 1.731

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,1

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.171

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 353.400

Yıllık Değer Değişimi (%): 33,29

Geri Dönüş Süresi (yıl): 25

25

Şehir: Çanakkale

Konut Satış Adedi: 732

Toplam Satış İçinde Payı (%): 0,9

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.270

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 340.975

Yıllık Değer Değişimi (%): 34,24

Geri Dönüş Süresi (yıl): 22

26

Şehir: Antalya

Konut Satış Adedi: 3.702

Toplam Satış İçinde Payı (%): 4,6

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.684

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 405.125

Yıllık Değer Değişimi (%): 53,31

Geri Dönüş Süresi (yıl): 19

27

Şehir: Aydın

Konut Satış Adedi: 1.849

Toplam Satış İçinde Payı (%): 2,3

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 3.892

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 473.760

Yıllık Değer Değişimi (%): 53,77

Geri Dönüş Süresi (yıl): 26

28

Şehir: İzmir

Konut Satış Adedi: 4.659

Toplam Satış İçinde Payı (%):5,7

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.014

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 453.375

Yıllık Değer Değişimi (%): 36,62

Geri Dönüş Süresi (yıl): 22

29

Şehir: İstanbul

Konut Satış Adedi: 15.929

Toplam Satış İçinde Payı (%): 19,6

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 4.473

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 475.494

Yıllık Değer Değişimi (%): 25,26

Geri Dönüş Süresi (yıl): 22

30

Şehir: Muğla

Konut Satış Adedi: 1.439

Toplam Satış İçinde Payı (%): 1,8

Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2): 7.387

Ortalama Satış Fiyatı (TL): 833.170

Yıllık Değer Değişimi (%): 66,9

Geri Dönüş Süresi (yıl): 29

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