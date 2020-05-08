Bu illerde konut sahibi olanlara talih kuşu vurdu! İşte en çok değerlenen yerler... İlk sıradakine şaşıracaksınız

İl Adı: Mardin1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.05011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.142Değişim (%): 9%İl Adı: Niğde1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.23211 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.264Değişim (%): 3%İl Adı: Şanlıurfa1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.23411 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.305Değişim (%): 6%İl Adı: Erzurum1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.24511 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.289Değişim (%): 4%İl Adı: Osmaniye1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.33811 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.402Değişim (%): 5%İl Adı: Diyarbakır1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.44011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.516Değişim (%): 5%İl Adı: Hatay1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.45511 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.500Değişim (%): 3%İl Adı: Yozgat1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.47011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.543Değişim (%): 5%İl Adı: Bilecik1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.49011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.600Değişim (%): 7%İl Adı: Kahramanmaraş1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.49311 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.591Değişim (%): 7%İl Adı: Kayseri1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.51711 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.609Değişim (%): 6%İl Adı: Malatya1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.53511 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.653Değişim (%): 8%İl Adı: Kırşehir1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.53611 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.609Değişim (%): 5%İl Adı: Düzce1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.55011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.656Değişim (%): 7%İl Adı: Karaman1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.56011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.764Değişim (%): 13%İl Adı: Çorum1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.56411 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.681Değişim (%): 7%İl Adı: Konya1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.57711 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.652Değişim (%): 5%İl Adı: Karabük1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.57911 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.714Değişim (%): 9%İl Adı: Amasya1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.61311 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.715Değişim (%): 6%İl Adı: Kütahya1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.63211 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.701Değişim (%): 4%İl Adı: Elazığ1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.65311 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.776Değişim (%): 7%İl Adı: Van1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.67911 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.783Değişim (%): 6%İl Adı: Artvin1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.68411 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920Değişim (%): 14%İl Adı: Tekirdağ1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.68711 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.795Değişim (%): 6%İl Adı: Giresun1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.70411 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.792Değişim (%): 5%İl Adı: Nevşehir1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.71911 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.840Değişim (%): 7%İl Adı: Aksaray1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.72011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.810Değişim (%): 5%İl Adı: Uşak1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.72811 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.817Değişim (%): 5%İl Adı: Mersin1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.75611 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.812Değişim (%): 3%İl Adı: Afyonkarahisar1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.81011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.885Değişim (%): 4%İl Adı: Ankara1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.81311 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.948Değişim (%): 7%İl Adı: Kastamonu1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.84411 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.902Değişim (%): 3%İl Adı: Adana1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.84811 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.909Değişim (%): 3%İl Adı: Bolu1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.86211 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920 Değişim (%): 3%İl Adı: Trabzon1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.88011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.978Değişim (%): 5%İl Adı: Erzincan1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.89311 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.980Değişim (%): 5%İl Adı: Ordu1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.90011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.991Değişim (%): 5%İl Adı: Gaziantep1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.92011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.064Değişim (%): 8%İl Adı: Burdur1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.99311 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.108Değişim (%): 6%İl Adı: Kocaeli1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.01611 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.123Değişim (%): 5%İl Adı: Manisa1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.02811 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.085Değişim (%): 3%İl Adı: Eskişehir1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.04811 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.149Değişim (%): 5%İl Adı: Denizli1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.11011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.219Değişim (%): 5%İl Adı: Zonguldak1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.11111 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.215Değişim (%): 5%İl Adı: Bursa1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.12011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.280Değişim (%): 8%İl Adı: Sinop1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.14611 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.269Değişim (%): 6%İl Adı: Rize1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.19911 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.317Değişim (%): 5%İl Adı: Bartın1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.22311 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.419Değişim (%): 9%İl Adı: Isparta1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.25611 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.382Değişim (%): 6%İl Adı: Yalova1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.26611 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.365Değişim (%): 4%İl Adı: Antalya1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.38311 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.880Değişim (%): 21%İl Adı: Balıkesir1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.40511 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.496Değişim (%): 4%İl Adı: Çanakkale1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.44211 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.520Değişim (%): 3%İl Adı: Aydın1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.54811 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.778Değişim (%): 9%İl Adı: İzmir1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.98711 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 3.290Değişim (%): 10%İl Adı: İstanbul1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 3.63911 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 3.908Değişim (%): 7%İl Adı: Muğla1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 4.32011 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 5.719Değişim (%): 32%