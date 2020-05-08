Ekonomi Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 13:55 , 08 Mayıs 2020 - 13:55

Bu illerde konut sahibi olanlara talih kuşu vurdu! İşte en çok değerlenen yerler... İlk sıradakine şaşıracaksınız

Endeksa verilerine göre Türkiye'de konutların en çok değerlendiği yerler belli oldu. İlk sırada İstanbul ya da İzmir yer almıyor. İşte o liste...