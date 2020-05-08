MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBu illerde konut sahibi olanlara talih kuşu vurdu! İşte en çok değerlenen yerler... İlk sıradakine şaşıracaksınız
GeriEkonomi Bu illerde konut sahibi olanlara talih kuşu vurdu! İşte en çok değerlenen yerler... İlk sıradakine şaşıracaksınız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 13:55,

Bu illerde konut sahibi olanlara talih kuşu vurdu! İşte en çok değerlenen yerler... İlk sıradakine şaşıracaksınız

Endeksa verilerine göre Türkiye'de konutların en çok değerlendiği yerler belli oldu. İlk sırada İstanbul ya da İzmir yer almıyor. İşte o liste...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Mardin

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.050

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.142

Değişim (%): 9%

2
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Niğde

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.232

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.264

Değişim (%): 3%

3
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Şanlıurfa

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.234

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.305

Değişim (%): 6%

4
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Erzurum

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.245

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.289

Değişim (%): 4%

5
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Osmaniye

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.338

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.402

Değişim (%): 5%

6
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Diyarbakır

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.440

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.516

Değişim (%): 5%

7
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Hatay

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.455

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.500

Değişim (%): 3%

8
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Yozgat

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.470

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.543

Değişim (%): 5%

9
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Bilecik

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.490

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.600

Değişim (%): 7%

10
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Kahramanmaraş

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.493

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.591

Değişim (%): 7%

11
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Kayseri

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.517

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.609

Değişim (%): 6%

12
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Malatya

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.535

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.653

Değişim (%): 8%

13
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Kırşehir

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.536

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.609

Değişim (%): 5%

14
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Düzce

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.550

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.656

Değişim (%): 7%

15
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Karaman

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.560

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.764

Değişim (%): 13%

16
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Çorum

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.564

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.681

Değişim (%): 7%

17
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Konya

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.577

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.652

Değişim (%): 5%

18
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Karabük

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.579

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.714

Değişim (%): 9%

19
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Amasya

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.613

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.715

Değişim (%): 6%

20
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Kütahya

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.632

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.701

Değişim (%): 4%

21
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Elazığ

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.653

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.776

Değişim (%): 7%

22
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Van

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.679

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.783

Değişim (%): 6%

23
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Artvin

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.684

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920

Değişim (%): 14%

24
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Tekirdağ

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.687

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.795

Değişim (%): 6%

25
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Giresun

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.704

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.792

Değişim (%): 5%

26
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Nevşehir

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.719

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.840

Değişim (%): 7%

27
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Aksaray

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.720

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.810

Değişim (%): 5%

28
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Uşak

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.728

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.817

Değişim (%): 5%

29
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Mersin

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.756

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.812

Değişim (%): 3%

30
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Afyonkarahisar

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.810

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.885

Değişim (%): 4%

31
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Ankara

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.813

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.948

Değişim (%): 7%

32
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Kastamonu

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.844

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.902

Değişim (%): 3%

33
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Adana

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.848

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.909

Değişim (%): 3%

34
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Bolu

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.862

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920

Değişim (%): 3%

35
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Trabzon

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.880

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.978

Değişim (%): 5%

36
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Erzincan

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.893

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.980

Değişim (%): 5%

37
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Ordu

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.900

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.991

Değişim (%): 5%

38
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Gaziantep

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.920

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.064

Değişim (%): 8%

39
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Burdur

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 1.993

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.108

Değişim (%): 6%

40
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Kocaeli

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.016

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.123

Değişim (%): 5%

41
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Manisa

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.028

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.085

Değişim (%): 3%

42
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Eskişehir

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.048

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.149

Değişim (%): 5%

43
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Denizli

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.110

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.219

Değişim (%): 5%

44
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Zonguldak

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.111

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.215

Değişim (%): 5%

45
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Bursa

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.120

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.280

Değişim (%): 8%

46
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Sinop

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.146

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.269

Değişim (%): 6%

47
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Rize

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.199

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.317

Değişim (%): 5%

48
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Bartın

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.223

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.419

Değişim (%): 9%

49
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Isparta

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.256

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.382

Değişim (%): 6%

50
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Yalova

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.266

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.365

Değişim (%): 4%

51
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Antalya

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.383

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.880

Değişim (%): 21%

52
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Balıkesir

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.405

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.496

Değişim (%): 4%

53
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Çanakkale

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.442

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.520

Değişim (%): 3%

54
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Aydın

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.548

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.778

Değişim (%): 9%

55
Abone Olgoogle-news

İl Adı: İzmir

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 2.987

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 3.290

Değişim (%): 10%

56
Abone Olgoogle-news

İl Adı: İstanbul

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 3.639

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 3.908

Değişim (%): 7%

57
Abone Olgoogle-news

İl Adı: Muğla

1 Ocak - 11 Mart arası metrekare fiyatı (TL/M2): 4.320

11 Mart - 23 Nisan arası metrekare fiyatı (TL/M2): 5.719

Değişim (%): 32%

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi