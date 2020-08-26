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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 14:50 | 

'Bu ilişki kızımı öldürdü': O yeni sevgilisiyle tatilde

6 ay önce ölen ünlü sunucunun annesi sosyal medyadan kızının eski sevgilisine sert çıktı: Bu ilişki onun hayatını bitirdi.

Backgrid UK, Instagram

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1ŞUBAT AYINDA CANINA KIYDI
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ŞUBAT AYINDA CANINA KIYDI

Geçtiğimiz şubat ayında hayatını kaybeden ünlü sunucunun annesi, kızının eski sevgilisinin yeni bir aşka yelken açmasına daha fazla dayanamadı ve sosyal medyadan öfke dolu yorumlar yazdı. 

2AŞK ADASININ SUNUCUSUYDU
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AŞK ADASI'NIN SUNUCUSUYDU

İngiltere'de ekrana gelen ve milyonlarca kişinin izlediği Love Island (Aşk Adası) adlı yarışmanın sunuçusu Caroline Flack geçtiğimiz şubat ayında ölü bulunmuştu.

3YAKLAŞAN DURUŞMA YÜZÜNDEN DEPRESYONA GİRDİ
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YAKLAŞAN DURUŞMA YÜZÜNDEN DEPRESYONA GİRDİ

Kendi canına kıydığı belirlenen 40 yaşındaki Flack'in eski sevgilisi model Lewis Burton ile karşı karşıya geleceği duruşma yüzünden bunalıma girdiği ve canına kıydığı ileri sürülmüştü.

4YENİ SEVGİLİSİYLE TATİLE ÇIKTI
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YENİ SEVGİLİSİYLE TATİLE ÇIKTI

Flack'ın mahkemelik olduğu eski sevgilisi Lewis Burton, bir süredir kız arkadaşı Lottie Tomlinson ile birlikte Ibiza'da tatil yapıyor.

5ROMANTİK ANLAR
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ROMANTİK ANLAR

Çift, sık sık kaldıkları lüks otelin plajında ya da havuz başında romantik anlar yaşarken görüntüleniyor.

6GÖRÜNTÜLERİ BASINA YANSIYINCA
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GÖRÜNTÜLERİ BASINA YANSIYINCA

Lewis Burton ile Lottie Tomlinson, geçtiğimiz günlerde de yine böyle baş başa havuz kenarında baş başa otururken görüntülendi. Bu haberlerin basına yansıması ise Caroline Flack'in annesi Christine Flack'ın canını biraz daha yaktı.

7ANNESİ ESKİ FOTOĞRAFA YORUM YAPTI
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ANNESİ ESKİ FOTOĞRAFA YORUM YAPTI

Christine Flack, kızının geçen yıl o dönemde sevgilisi olan Lewis Burton ile gittiği tatilde çekilen ve sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa öfke dolu yorumlar yaptı. Anne Christine Flack, bu eski fotoğrafa yaptığı bir yorumda, bu ilişkinin, kızının hayatını bitirdiğini ileri sürdü.

8BUNUN SİLİNMESİNİ ÇOK İSTİYORUM
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'BUNUN SİLİNMESİNİ ÇOK İSTİYORUM'

Christine Flack, yine aynı paylaşıma yaptığı bir başka yorumda da "Bunun silinmesini çok istiyorum" diye yazdı.

9OLAYLI AYRILIK
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OLAYLI AYRILIK

Lewis Burton ile uzun bir ilişki yaşayan Caroline Flack'ın ayrılığı ise olaylı olmuştu. İngiltere’nin en ünlü çöpçatanlık yarışması ‘Love Island’ı (Aşk Adası) sunan Flack, geçen yılın son aylarında Lewis Burton ile kavga etmişti. Sevgilisinin başında lamba kırdığı iddiası üzerine dava açılmıştı. Burton, şikayetini geri çekmişti ancak ikilinin soruşturma kapsamında iletişim kurması yasaklanmıştı. Bu gelişme üzerine Flack işinden kovulmuştu. Kariyerinin sonunageldiğini düşünerek bunalıma giren Flack’in 4 Mart’taki duruşması yaklaştıkça gerilimi artıyordu. Yanına onun için endişelenen bir arkadaşı taşındı. 

1015 ŞUBATTA CANINA KIYDI
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15 ŞUBAT'TA CANINA KIYDI

15 Şubat'ta arkadaşı öğle saatlerinde markete gitti. Döndüğünde kapı açılmayınca endişelendi. Flack’in babasından yardım istedi. İkili eve girdiklerinde Caroline Flack'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

11KALBİM KIRIK
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'KALBİM KIRIK'

Lewis Burton, kavgalı ayrıldığı sevgilisinin ölümünden bir gün sonra yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Kalbim kırık, çok özel bir şeyler yaşadık. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Çok büyük bir acı içindeyim. Seni çok özlüyorum" mesajını yazmıştı.

12BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM
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'BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Lewis Burton, Caroline Flack'in ölümünden bir ay sonra yaptığı başka bir paylaşımda da onu özlediğini belirtip "Bir gün seni göremeyeceğimi ya da konuşamayacağımı asla düşünmemiştim" diye yazmıştı.

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