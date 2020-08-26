'Bu ilişki kızımı öldürdü': O yeni sevgilisiyle tatilde

'BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM' Lewis Burton, Caroline Flack'in ölümünden bir ay sonra yaptığı başka bir paylaşımda da onu özlediğini belirtip "Bir gün seni göremeyeceğimi ya da konuşamayacağımı asla düşünmemiştim" diye yazmıştı.