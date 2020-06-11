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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 11:00,

Bu herkese sürpriz oldu: Sadece 20 dakika

Dünyanın kasıp kavuran coronavirüs salgını sadece Birleşik Krallık'ta değil tüm dünyada meraklıları tarafından heyecanlanan beklenen bir etkinliğe de darbe vurdu.

BACKGRID UK, SPLASH NEWS

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1EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEDİ
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EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Tören bu yıl meraklıları hayal kırıklığına uğratsa da hiç eşine daha önce rastlanmamış şekilde yapılacak.

2SALGIN, TÖRENİ İPTAL ETTİRDİ
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SALGIN, TÖRENİ İPTAL ETTİRDİ

Kraliçe Elizabeth'in 94'üncü doğum gününü kutlamak için yapılan ve bu yıl 13 Haziran'da gerçekleştirilmesi planlanan Trooping the Colour geçidi bu yıl coronavirüs salgını nedeniyle başka türlü yapılacak.

3TÖREN SADECE 20 DAKİKA SÜRECEK
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TÖREN SADECE 20 DAKİKA SÜRECEK

Bu yıl tören sadece 20 dakika sürecek ve Windsor Şatosu'nda yapılacak. Kraliçe, bir askeri birlik tarafından selamlanacak. Sonra da aralarında sosyal mesafe bulunan bir müzisyen grubu kısa bir performans sergileyecek. Sonra da aileden bazı üyelerin kısa bir selamlamasının ardından tören bitecek.

4SARAY DUYURDU
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SARAY DUYURDU

Buckingham Sarayı tarafından yapılan duyuruda bu yıl Trooping The Colour adlı geçit ve kutlamanın coronavirüs salgını nedeniyle eskisi gibi yapılmayacağı duyuruldu. 

5BAŞKA SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLDİ
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BAŞKA SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLDİ

Duyuruda “Hükümetin tavsiyesiyle Trooping the Colour adlı Kraliçe’nin Doğum Günü Geçidi, geleneksel şekilde yapılamayacak" denildi.

6RENKLİ TÖREN
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RENKLİ TÖREN

Trooping The Colour geçidi Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününü kutlamak için yapılıyor. Aslında Kraliçe'nin doğum günü 21 Nisan'da.  Ancak o tarihte açık havada yapılan kutlamalar için hava yeterince iyi olmadığından bu yeni yaş kutlaması Trooping The Colour geçidinin düzenlendiği gün yapılıyor.

7HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYORDU
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HAYRANLARI MERAKLA BEKLİYORDU

Bu yıl haziran ayında yapılması planlanan kutlamayı kraliyet ailesi hayranları merakla bekliyordu.

8BAZI AİLE ÜYELERİ OLMAYACAKTI
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BAZI AİLE ÜYELERİ OLMAYACAKTI

Bu yıl ilk kez aileden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle trene katılmayacak. Ayrıca,Kraliçe'nin, adının karıştığı skandallar nedeniyle geri plana ittiği ortanca oğlu Prens Andrew da bu törende yer almayacak.

9DÜĞÜN YEMEĞİ DE İPTAL EDİLDİ
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DÜĞÜN YEMEĞİ DE İPTAL EDİLDİ

Bu geçit, kraliyet ailesinin coronavirüs nedeniyle iptal edilen tek etkinliği değil. Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin geçtiğimiz mayıs ayında yapılması planlanan düğünü de iptal edildi.

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