Bu herkese sürpriz oldu: Sadece 20 dakika

TÖREN SADECE 20 DAKİKA SÜRECEK Bu yıl tören sadece 20 dakika sürecek ve Windsor Şatosu'nda yapılacak. Kraliçe, bir askeri birlik tarafından selamlanacak. Sonra da aralarında sosyal mesafe bulunan bir müzisyen grubu kısa bir performans sergileyecek. Sonra da aileden bazı üyelerin kısa bir selamlamasının ardından tören bitecek.