Bu haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27-28 haziran sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? İçişleri Bakanlığı genelgesi ve detaylar

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 27-28 Haziran'da YKS sınavının olduğu günlerde de devam edecek. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, sadece sınavın olduğu saat aralığında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, 27 Haziran tarihinde 09.30-15.00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde ise 09.30-18.30 saatlerinde uygulanacak. sokağa çıkma yasağı çerçevesinde belirli işletmeler ve belirli vatandaşlar muaf olabilecek. Sokağa çıkma yasağı için İçişleri Bakanlığı'nun yayımladığı genelge baz alınacak. Peki, 21 Haziran Pazar günü pek çok vatandaşın merak ettiği sokağa çıkma yasağı nasıl uygulanacak ve kimler muaf olacak? İşte, ayrıntılar...