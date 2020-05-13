Bu haftanın öne çıkan cep telefonları

Xiaomi'den Samsung'a pek çok telefon farklı özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. İşte bu haftanın dikkat çeken cep telefonları...
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Samsung Galaxy M11
Ultra geniş açılı bir kamerayla gelen Samsung Galaxy M11, ayrıntılı fotoğraflar çekmenizi kolaylaştıracak. 32 GB dahili bellek ve 512 GB’a kadar da harici depolama kapasitesine sahip olan cihaz 15W'a kadar hızlı şarj özelliğiyle kısa sürede daha fazla şarj sağlıyor.
Şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei P30 Lite, 24 + 8 + 2 kamera çözünürlüğüne sahip. Yüksek performans sunan ürün 48MP + 8MP Ultra Geniş Açı kamerasıyla, daha iyi fotoğraf ve video kayıtları almanıza yardımcı olacak.
6.53 inç ekran boyutuna sahip olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip. Arka yüzünde 64+8+2+2 MP olmak üzere 4 kamera bulunan cihaz, hayli iyi fotoğraflar çekerken, fiyatıyla da dikkat çekiyor.
realme 5i, 6.52 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 720x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 5000mAh batarya kapasitesi ile bir gün boyunca şarja ihtiyaç duymayan cihaz, arka yüzünde Sony IMX386 sensörden oluşan 12M+8M+2M+2M dörtlü kamera kullanıyor.
5000 mAh batarya kapasitesiyle gelen ve tüm gün şarj ihtiyacı gerektirmeyen Samsung Galaxy M20, 32 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkıyor. 15W Type C hızlı şarj cihazı sayesinde 3 kat daha hızlı şarj olan cihazın ön yüzünde 5 MP, arka yüzünde de 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen kamerası bulunuyor.
Tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy S10 Lite, profesyonel videolar çekip, dilediğiniz gibi düzenleme imkanı sunuyor. Düşük ışıkta dahi güzel videolar çekebileceğiniz cihaz 30 dakikada şarj olma özelliğine sahip.
Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8, düşük fiyatına karşın yüksek donanımıyla dikkat çeken bir ürün. 6.3 inç ekran boyutuyla gelen ve 48+8+2+2 MP arka kamera ile 13 MP ön kameraya sahip olan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve şarjı hayli uzun dayanıyor.