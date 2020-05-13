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Teknoloji
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 14:01,

Bu haftanın öne çıkan cep telefonları

Xiaomi'den Samsung'a pek çok telefon farklı özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. İşte bu haftanın dikkat çeken cep telefonları...

Bu bir ilandır.

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1Samsung Galaxy M11
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Samsung Galaxy M11

Ultra geniş açılı bir kamerayla gelen Samsung Galaxy M11, ayrıntılı fotoğraflar çekmenizi kolaylaştıracak. 32 GB dahili bellek ve 512 GB’a kadar da harici depolama kapasitesine sahip olan cihaz 15W'a kadar hızlı şarj özelliğiyle kısa sürede daha fazla şarj sağlıyor.

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2Huawei P30 Lite
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Huawei P30 Lite

Şık tasarımıyla dikkat çeken Huawei P30 Lite, 24 + 8 + 2 kamera çözünürlüğüne sahip. Yüksek performans sunan ürün 48MP + 8MP Ultra Geniş Açı kamerasıyla, daha iyi fotoğraf ve video kayıtları almanıza yardımcı olacak.

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3Xiaomi Redmi Note 8 Pro
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Xiaomi Redmi Note 8 Pro

6.53 inç ekran boyutuna sahip olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip. Arka yüzünde 64+8+2+2 MP olmak üzere 4 kamera bulunan cihaz, hayli iyi fotoğraflar çekerken, fiyatıyla da dikkat çekiyor.

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4Oppo Realme 5i
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Oppo Realme 5i

realme 5i, 6.52 inç ekran büyüklüğüne sahip ve 720x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. 5000mAh batarya kapasitesi ile bir gün boyunca şarja ihtiyaç duymayan cihaz, arka yüzünde Sony IMX386 sensörden oluşan 12M+8M+2M+2M dörtlü kamera kullanıyor.

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5Samsung Galaxy M20
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Samsung Galaxy M20

5000 mAh batarya kapasitesiyle gelen ve tüm gün şarj ihtiyacı gerektirmeyen Samsung Galaxy M20, 32 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkıyor. 15W Type C hızlı şarj cihazı sayesinde 3 kat daha hızlı şarj olan cihazın ön yüzünde 5 MP, arka yüzünde de 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen kamerası bulunuyor.

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6Samsung Galaxy S10 Lite
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Samsung Galaxy S10 Lite

Tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy S10 Lite, profesyonel videolar çekip, dilediğiniz gibi düzenleme imkanı sunuyor. Düşük ışıkta dahi güzel videolar çekebileceğiniz cihaz 30 dakikada şarj olma özelliğine sahip.

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7Xiaomi Redmi Note 8
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Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8, düşük fiyatına karşın yüksek donanımıyla dikkat çeken bir ürün. 6.3 inç ekran boyutuyla gelen ve 48+8+2+2 MP arka kamera ile 13 MP ön kameraya sahip olan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve şarjı hayli uzun dayanıyor.

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