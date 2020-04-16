Bu haftanın en çok satan telefon ve bilgisayar ürünleri
Bu hafta satışa çıktı, kullanıcılardan büyük ilgi gördü. İşte bu haftanın en çok satan telefon ve bilgisayarları...
Bu bir ilandır
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Realme 6i
Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme, yeni akıllı telefonu Realme 6i'yi geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı. Arka yüzünde 4 kamerayla gelen, ultra geniş açılı kamerasıyla geniş açılı fotoğraf çekebildiğiniz gibi makro fotoğraflar da çekebildiğiniz cihaz, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.
Dizüstü veya masa üstü bilgisayarlar için geliştirilen SanDisk 480GB SSD Plus, daha hızlı ön yükleme, kapanma ve uygulama yanıtıyla kullanıcıların yavaşlık sorununu ortadan kaldıran bir depolama cihazı.
USB 3.0 ve USB 2.0 ile uyumlu çalışan ve küçük bir kasada yüksek kapasite sunan WD 1TB Elements Taşınabilir Harici Hard Disk, 1 TB'lık depolama kapasitesine sahip. Harici disk arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.
USB çoklayıcıya ihtiyaç duyuyorsanız Alfais 4502 4 Port Usb Hub Çoğaltıcı Switch, işinizi görebilir. Bir USB yuvasını kullanarak ilave 3 USB yuvasını daha aynı anda kullanabiliyorsunuz. Fiyatı da oldukça uygun...
Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG'nin 27 inç'lik bu monitörü, 4K çözünürlük sunarken enerji tasarruf moduna da sahip. 3840x2160 ekran çözünürlüğü sunan ürün, 27 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip.
Türkiye'de daha çok uygun fiyatlı telefonlarıyla bilinen Xiaomi'nin ürün yelpazesinde dikkat çeken bir idğer ürün ise Xiaomi MI-R03-ROUTER Sinyal Güçlendirici... Adından da anlaşılacağı üzere interneti zayıf olan odada kullanıldığında, WiFi'ın iyi çekmediği odalarda interneti hızlandırmak için oldukça kullanışlı bir ürün.
Kablosuz fare arayanlar için geliştirilen Logitech M185 Optik Kablosuz Mouse, oldukça hafif bir yapıda. Alıcısını bilgisayara taktıktan sonra herhangi bir yazılım kurmaksızın fareyi kullanmaya başlayabilirsiniz.
Seagate STEA2000400 Expansion Portable, Taşınabilir Disk
2 TB depolama kapasitesine sahip olan Seagate STEA2000400 Expansion Portable, harici disk arayanlar için uygun fiyatıyla dikkat çeken bir ürün. 181 gram ağırlığında olan ve USB 3.0 yuvasıyla bağlantı kuran cihaz, siyah renk kasaya sahip.
P5 Perfect görüntü motoruyla gelen görüntüyü işleyerek çok daha iyi görüntüleri ekrana yansıtabilen Philips Ambilight 50PUS7304/62 Televizyon, Google Assistant sayesinde sesinizle televizyonu kumanda edebilmenizi sağlıyor. Dolby Vision, HDR 10+ ve HDR desteği de mevcut.
Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8, düşük fiyatına karşın yüksek donanımıyla dikkat çeken bir ürün. 6.3 inç ekran boyutuyla gelen ve 48+8+2+2 MP arka kamera ile 13 MP ön kameraya sahip olan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve şarjı hayli uzun dayanıyor.
Xiaomi'nin akıllı TV kutusu Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, global versiyonu ve Türkçe dil desteği ile dikkat çekiyor. Hızlı işlemcisi, güçlü grafik yongası ve 4K desteği ile gelen ürün, yüksek görüntü ve ses performansı sunuyor.
Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı AirPods'un ikinci jenerasyonu, ses kalitesiyle dikkat çekiyor ve şarj kutusundan kulaklıkları çıkarır çıkarmaz aktif hale geliyor. Kablosuz kulaklık arıyorsanız bu cihaza şans verebilirsiniz.
2500 Watt desteğine sahip olan S-Link Swapp Sp10Af Usb 3.1A Priz, akım korumalı olduğundan cihaza zarar verebilecek yüksek gerilime karşı koruma sağlar. Ürün, aynı zamanda dalgalanma ve gerilimdeki gürültüleri minimize eder.
Prizmatik arka kapak tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A51, uygun fiyata sahip olan; ancak donanım seviyesi olarak yüksek seviyede olan telefon arayanlar için geliştirilen bir ürün. Cihazın arka yüzünde 48 MP ana kamerayla birlikte dört kamera bulunuyor.