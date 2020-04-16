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Teknoloji
Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 18:33,

Bu haftanın en çok satan telefon ve bilgisayar ürünleri

Bu hafta satışa çıktı, kullanıcılardan büyük ilgi gördü. İşte bu haftanın en çok satan telefon ve bilgisayarları...

Bu bir ilandır

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1Realme 6i

Realme 6i

Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme, yeni akıllı telefonu Realme 6i'yi geçtiğimiz günlerde satışa çıkardı. Arka yüzünde 4 kamerayla gelen, ultra geniş açılı kamerasıyla geniş açılı fotoğraf çekebildiğiniz gibi makro fotoğraflar da çekebildiğiniz cihaz, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

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2SanDisk 480GB SSD Plus

SanDisk 480GB SSD Plus

Dizüstü veya masa üstü bilgisayarlar için geliştirilen SanDisk 480GB SSD Plus, daha hızlı ön yükleme, kapanma ve uygulama yanıtıyla kullanıcıların yavaşlık sorununu ortadan kaldıran bir depolama cihazı.

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3XPG SSD, 512 GB RAM

XPG SSD, 512 GB RAM

3D NAND teknolojisini kullanan ve PCIe NVMe arabirimini destekleyen XPG SSD, 512 GB kapasiteye sahip. 2 milyon saat çalışma ömrü sunan ürün, özelleştirilebilir RGB aydınlatma efektlerine de sahip.

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4WD 1TB Elements Taşınabilir Harici Hard Disk

WD 1TB Elements Taşınabilir Harici Hard Disk

USB 3.0 ve USB 2.0 ile uyumlu çalışan ve küçük bir kasada yüksek kapasite sunan WD 1TB Elements Taşınabilir Harici Hard Disk, 1 TB'lık depolama kapasitesine sahip. Harici disk arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.

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5Alfais 4502 4 Port Usb Hub Çoğaltıcı Switch

Alfais 4502 4 Port Usb Hub Çoğaltıcı Switch

USB çoklayıcıya ihtiyaç duyuyorsanız Alfais 4502 4 Port Usb Hub Çoğaltıcı Switch, işinizi görebilir. Bir USB yuvasını kullanarak ilave 3 USB yuvasını daha aynı anda kullanabiliyorsunuz. Fiyatı da oldukça uygun...

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6 LG 27 inç 27UL550-W IPS 4K Monitör

LG 27 inç 27UL550-W IPS 4K Monitör

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG'nin 27 inç'lik bu monitörü, 4K çözünürlük sunarken enerji tasarruf moduna da sahip. 3840x2160 ekran çözünürlüğü sunan ürün, 27 inç'lik bir ekran büyüklüğüne sahip.

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7Xiaomi MI-R03-ROUTER Sinyal Güçlendirici

Xiaomi MI-R03-ROUTER Sinyal Güçlendirici

Türkiye'de daha çok uygun fiyatlı telefonlarıyla bilinen Xiaomi'nin ürün yelpazesinde dikkat çeken bir idğer ürün ise Xiaomi MI-R03-ROUTER Sinyal Güçlendirici... Adından da anlaşılacağı üzere interneti zayıf olan odada kullanıldığında, WiFi'ın iyi çekmediği odalarda interneti hızlandırmak için oldukça kullanışlı bir ürün.

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8Logitech M185 Optik Kablosuz Mouse

Logitech M185 Optik Kablosuz Mouse

Kablosuz fare arayanlar için geliştirilen Logitech M185 Optik Kablosuz Mouse, oldukça hafif bir yapıda. Alıcısını bilgisayara taktıktan sonra herhangi bir yazılım kurmaksızın fareyi kullanmaya başlayabilirsiniz.

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9Seagate STEA2000400 Expansion Portable, Taşınabilir Disk

Seagate STEA2000400 Expansion Portable, Taşınabilir Disk

2 TB depolama kapasitesine sahip olan Seagate STEA2000400 Expansion Portable, harici disk arayanlar için uygun fiyatıyla dikkat çeken bir ürün. 181 gram ağırlığında olan ve USB 3.0 yuvasıyla bağlantı kuran cihaz, siyah renk kasaya sahip.

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10Philips Ambilight 50PUS7304/62 Televizyon

Philips Ambilight 50PUS7304/62 Televizyon

P5 Perfect görüntü motoruyla gelen görüntüyü işleyerek çok daha iyi görüntüleri ekrana yansıtabilen Philips Ambilight 50PUS7304/62 Televizyon, Google Assistant sayesinde sesinizle televizyonu kumanda edebilmenizi sağlıyor. Dolby Vision, HDR 10+ ve HDR desteği de mevcut.

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11Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8, düşük fiyatına karşın yüksek donanımıyla dikkat çeken bir ürün. 6.3 inç ekran boyutuyla gelen ve 48+8+2+2 MP arka kamera ile 13 MP ön kameraya sahip olan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve şarjı hayli uzun dayanıyor.

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12Xiaomi MDZ-22-AB Mi Box S

Xiaomi MDZ-22-AB Mi Box S

Xiaomi'nin akıllı TV kutusu Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, global versiyonu ve Türkçe dil desteği ile dikkat çekiyor. Hızlı işlemcisi, güçlü grafik yongası ve 4K desteği ile gelen ürün, yüksek görüntü ve ses performansı sunuyor.

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13Apple AirPods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık

Apple AirPods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık

Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı AirPods'un ikinci jenerasyonu, ses kalitesiyle dikkat çekiyor ve şarj kutusundan kulaklıkları çıkarır çıkarmaz aktif hale geliyor. Kablosuz kulaklık arıyorsanız bu cihaza şans verebilirsiniz.

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14S-Link Swapp Sp10Af Usb 3.1A Priz

S-Link Swapp Sp10Af Usb 3.1A Priz

2500 Watt desteğine sahip olan S-Link Swapp Sp10Af Usb 3.1A Priz, akım korumalı olduğundan cihaza zarar verebilecek yüksek gerilime karşı koruma sağlar. Ürün, aynı zamanda dalgalanma ve gerilimdeki gürültüleri minimize eder.

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15Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51

Prizmatik arka kapak tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A51, uygun fiyata sahip olan; ancak donanım seviyesi olarak yüksek seviyede olan telefon arayanlar için geliştirilen bir ürün. Cihazın arka yüzünde 48 MP ana kamerayla birlikte dört kamera bulunuyor.

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