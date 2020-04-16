Teknoloji Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 18:33 , 16 Nisan 2020 - 18:34

Bu haftanın en çok satan telefon ve bilgisayar ürünleri

Bu hafta satışa çıktı, kullanıcılardan büyük ilgi gördü. İşte bu haftanın en çok satan telefon ve bilgisayarları...



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