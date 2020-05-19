Bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri

Xiaomi Mi Band 4 Akıllı saatlerin fiyatını yüksek buluyor ve saatlerin yapabildiği özelliklere daha ucuza sahip olmak istiyorsanız Xiaomi'nin akıllı bilekliği bu iş için biçilmiş kaftan denilebilir. Dünyanın en çok satan akıllı bilekliklerinden biri olan Mi Band 4 ile adım sayınızı, yaktığınız kaloriyi takip ederken, uyku düzeninizi de yine izleme şansınız var.