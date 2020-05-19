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Teknoloji
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 18:20,

Bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri

Özellikle 'home office' çalışmaya geçenler nedeniyle elektronik ürünlerin satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Peki en çok hangi cihazlar satıyor? İşte fiyatıyla şaşırtan popüler elektronik ürünler...

Bu bir ilandır

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1Apple AirPods 2
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Apple AirPods 2

Apple'ın popüler kablosuz kulaklığının ikinci jenerasyonu olan AirPods 2, dünyanın en yaygın kullanılan kablosuz kulaklığı... Kulağınıza taktığınız anda aktif hale gelen ve müzik dinlemek dışında telefon görüşmelerinizi de rahatça yapabildiğiniz ürün, fiyatıyla da sizi şaşırtacak!

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2Xiaomi MDZ-22-AB Mi Box S 4K Ultra HD
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Xiaomi MDZ-22-AB Mi Box S 4K Ultra HD

Android 8.1 işletim sistemi yüklü olarak gelen ve dört çekirdekli Cortex A53 işlemciden güç alan Xiaomi'nin akıllı TV konsolu Mi Box S 4K Ultra HD, 4K film keyfini ayağınıza getiriyor. USB - HDMI yuvalarını kullanan cihazın kurulumu da oldukça basit.

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3Xiaomi Mi Band 4
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Xiaomi Mi Band 4

Akıllı saatlerin fiyatını yüksek buluyor ve saatlerin yapabildiği özelliklere daha ucuza sahip olmak istiyorsanız Xiaomi'nin akıllı bilekliği bu iş için biçilmiş kaftan denilebilir. Dünyanın en çok satan akıllı bilekliklerinden biri olan Mi Band 4 ile adım sayınızı, yaktığınız kaloriyi takip ederken, uyku düzeninizi de yine izleme şansınız var.

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4Baseus Halo Micro 3A kablo
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Baseus Halo Micro 3A kablo

micro USB şarj kablosu arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz. Kırmızı renkli modeliyle satışta olan kablonun uzunluğu 1 metre. micro USB desteğine sahip tüm cihazlarınızda bu kabloyu kullanabilirsiniz.

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5JBL Taşınabilir Bluetooth Hoparlör
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JBL Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

IPX7 su geçirmez tasarıma sahip olmasından dolayı pek çok ortamda rahatça kullanılabilen JBL'in kablosuz hoparlörü minik boyutuna karşın yüksek ses seviyesine sahip. Telefon görüşmesi için dahili mikrofona da sahip olan ürün, 5 saate kadar çalma süresi sunuyor.

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6Xiaomi Redmi Airdots Kablosuz Kulaklık
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Xiaomi Redmi Airdots Kablosuz Kulaklık

Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arıyorsanız Xiaomi'nin bu ürününe göz atabilirsiniz. Minik hap şeklinde bir tasarıma sahip olan ürün, kulağa oturduğunda dış sesleri büyük oranda bastırıyor ve dinlenen müziğe odaklanılması daha kolay oluyor.

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7Baseus Halo Lightning 2.4A kablo
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Baseus Halo Lightning 2.4A kablo

Fiyatı oldukça düşen ürünlerden biri de Baseus'un Lighning şarj kablosu... 1 metre uzunluğunda olan ve kırmızı rengiyle dikkat çeken kablo, tüm iPhone modelleriyle sorunsuz çalışabiliyor. Yeni nesil iPad'ler haricinde de pek çok iPad modelinde bu kabloyu kullanabilirsiniz.

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8Huawei Watch GT2 Sport
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Huawei Watch GT2 Sport

Huawei'nin dış görünüşüyle bir analog saatten farksız olan yeni akıllı saatlerinden Huawei Watch GT2 Sport, rakip ürünlerin aksine batarya ömrü konusunda öne çıkan bir ürün. Tam şarj olduğunda 2 hafta boyunca şarjı bitmeyen saatin tasarımı da hayli ince.

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9Philips Ambilight 55PUS7304/62 Televizyon
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Philips Ambilight 55PUS7304/62 Televizyon

Philips'in popüler Ambilight serisi televizyonlarından biri olan ve Google Assistant sayesinde sesle de kumanda edilebilen bu TV, Dolby Vision, HDR 10+ ve HDR desteği ile geliyor. P5 Perfect görüntü motoru ile ekrana çok daha kaliteli görüntü getiren ürün, fiyatıyla da şaşırtıyor.

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10Jbl t500Btblk Tune 500Bt Bluetooth Kulaklık
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Jbl t500Btblk Tune 500Bt Bluetooth Kulaklık

Dünyanın önde gelen ses teknolojileri üreticilerinden JBL, bu kez kablosuz kulak üstü kulaklığıyla karşınızda... 16 Saat kullanım süresi sunan ürün, 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım vaadediyor. Gövde üzerinde kontrol paneli ve mikrofon da bulunduran ürün ile telefon görüşmesi yapabilmek mümkün.

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11Baseus Grain 2xUSB 3.1A araç şarj cihazı
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Baseus Grain 2xUSB 3.1A araç şarj cihazı

Hem bilgisayar hem telefon ile uyumlu olan Baseus Grain 2xUSB 3.1A araç şarj cihazı, kaliteli ve dayanıklı malzemeden yapıldığından uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Hızlı şarj ve data transferine olanak sağlayan Baseus Grain, araç şarj cihazı arayanların göz atması gereken bir ürün.

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12Xiaomi Mi Dual Driver Kulaklık
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Xiaomi Mi Dual Driver Kulaklık

Çift sürücülü stereo mikrofonuyla gelen ve müzik dinleme keyfini artıran Xiaomi'nin kulak içi kulaklığı Xiaomi Mi Dual Driver, sadece müzik dinlemenize olanak vermiyor; aynı zamanda telefon görüşmelerinizi de sorunsuz bir şekilde yapabilmenize olanak tanıyor.

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13Dexim Akım Koruyucu 5Li Priz
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Dexim Akım Koruyucu 5'Li Priz

Akım koruyuculu priz arıyorsanız, bu 5'li prize şans verebilirsiniz. Dexim markasından çıkan bu ürün, sadece 5'li priz sunmuyor, aynı zamanda üzerinde iki adet USB yuvası da bulunduruyor. Böylece şarj adaptörünüz olmasa bile şarj kablonuzla herhangi bir cihazı şarj edebiliyorsunuz.

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14Spigen Essential Kablosuz Qi Hızlı Şarj Cihazı
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Spigen Essential Kablosuz Qi Hızlı Şarj Cihazı

9W hızlı şarj desteğine sahip olan ve batarya ürünleriyle tanınan isimlerden biri olan Spigen'den çıkan Spigen Essential Kablosuz Qi Hızlı Şarj Cihazı, kablosuz şarj cihazı arayanların göz atması gereken bir ürün. Telefonları kablo derdinden kurtaran bu ürünün üzerine kablosuz şarj desteğine sahip bir telefonu koymanız yeterli.

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15Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık
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Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık

Çift modlu BT/BLE sertifikalı Bluetooth 5.1 teknolojisiyle gelen ve aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olan Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık, böylece dış ses sorununu ortadan kaldırıyor ve kalabalık ortamlarda gürültüden uzak bir şekilde dinlediğiniz içeriğe daha rahat odaklanmanızı sağlıyor.

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16Anker PowerPort 2 24W Seyahat Şarj Cihazı
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Anker PowerPort 2 24W Seyahat Şarj Cihazı

Gelişmiş şarj teknolojisine sahip olan ve bağlantı noktası başına 2.4 ampere kadar şarj hızını en üst düzeye çıkaran Anker PowerPort 2 24W Seyahat Şarj Cihazı, aynı anda iki cihazınızı şarj edebilmenize olanak veriyor. Özellikle de seyahate çıkmayı planlayanların mutlaka yanlarında bu tip bir ürün bulundurmalarında fayda var.

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17Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati
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Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati

IP65 suya dayanıklı yapısıyla dikkat çeken ve çocuklara yönelik olarak geliştirilen Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati, acil durumlar için üzerinde SOS düğmesi barındırıyor. Pembe rengiyle kutusundan çıkan ürün, ayrıca hava durumu takibi de yapılabiliyor.

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18Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı
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Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı

18W'a kadar güç çıkışıyla gelen ve cihazlarınızı hızlıca şarj edebilen Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı, adından da anlaşılacağı üzere 20000 mAh kapasitesiyle geliyor. Yani telefonlarınızı 2-3 kez şarj edebilirsiniz.

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19Jabra Elite 85H Bluetooth Kulaklık
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Jabra Elite 85H Bluetooth Kulaklık

Ses teknolojileri üreticilerinden Jabra'nın üst seviye kulaklıklarından biri olan Jabra Elite 85H Bluetooth kulak üstü kulaklık, bir yandan kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarırken diğer yandan Aktif-Pasif Gürültü Önleyici özelliğiyle de gürültü sorununu ortadan kaldırıyor.

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