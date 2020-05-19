Bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri

Özellikle 'home office' çalışmaya geçenler nedeniyle elektronik ürünlerin satışlarında büyük bir artış yaşanıyor. Peki en çok hangi cihazlar satıyor? İşte fiyatıyla şaşırtan popüler elektronik ürünler...
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Apple AirPods 2
Apple'ın popüler kablosuz kulaklığının ikinci jenerasyonu olan AirPods 2, dünyanın en yaygın kullanılan kablosuz kulaklığı... Kulağınıza taktığınız anda aktif hale gelen ve müzik dinlemek dışında telefon görüşmelerinizi de rahatça yapabildiğiniz ürün, fiyatıyla da sizi şaşırtacak!
Android 8.1 işletim sistemi yüklü olarak gelen ve dört çekirdekli Cortex A53 işlemciden güç alan Xiaomi'nin akıllı TV konsolu Mi Box S 4K Ultra HD, 4K film keyfini ayağınıza getiriyor. USB - HDMI yuvalarını kullanan cihazın kurulumu da oldukça basit.
Akıllı saatlerin fiyatını yüksek buluyor ve saatlerin yapabildiği özelliklere daha ucuza sahip olmak istiyorsanız Xiaomi'nin akıllı bilekliği bu iş için biçilmiş kaftan denilebilir. Dünyanın en çok satan akıllı bilekliklerinden biri olan Mi Band 4 ile adım sayınızı, yaktığınız kaloriyi takip ederken, uyku düzeninizi de yine izleme şansınız var.
micro USB şarj kablosu arıyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz. Kırmızı renkli modeliyle satışta olan kablonun uzunluğu 1 metre. micro USB desteğine sahip tüm cihazlarınızda bu kabloyu kullanabilirsiniz.
IPX7 su geçirmez tasarıma sahip olmasından dolayı pek çok ortamda rahatça kullanılabilen JBL'in kablosuz hoparlörü minik boyutuna karşın yüksek ses seviyesine sahip. Telefon görüşmesi için dahili mikrofona da sahip olan ürün, 5 saate kadar çalma süresi sunuyor.
Uygun fiyatlı kablosuz kulaklık arıyorsanız Xiaomi'nin bu ürününe göz atabilirsiniz. Minik hap şeklinde bir tasarıma sahip olan ürün, kulağa oturduğunda dış sesleri büyük oranda bastırıyor ve dinlenen müziğe odaklanılması daha kolay oluyor.
Fiyatı oldukça düşen ürünlerden biri de Baseus'un Lighning şarj kablosu... 1 metre uzunluğunda olan ve kırmızı rengiyle dikkat çeken kablo, tüm iPhone modelleriyle sorunsuz çalışabiliyor. Yeni nesil iPad'ler haricinde de pek çok iPad modelinde bu kabloyu kullanabilirsiniz.
Huawei'nin dış görünüşüyle bir analog saatten farksız olan yeni akıllı saatlerinden Huawei Watch GT2 Sport, rakip ürünlerin aksine batarya ömrü konusunda öne çıkan bir ürün. Tam şarj olduğunda 2 hafta boyunca şarjı bitmeyen saatin tasarımı da hayli ince.
Philips'in popüler Ambilight serisi televizyonlarından biri olan ve Google Assistant sayesinde sesle de kumanda edilebilen bu TV, Dolby Vision, HDR 10+ ve HDR desteği ile geliyor. P5 Perfect görüntü motoru ile ekrana çok daha kaliteli görüntü getiren ürün, fiyatıyla da şaşırtıyor.
Dünyanın önde gelen ses teknolojileri üreticilerinden JBL, bu kez kablosuz kulak üstü kulaklığıyla karşınızda... 16 Saat kullanım süresi sunan ürün, 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanım vaadediyor. Gövde üzerinde kontrol paneli ve mikrofon da bulunduran ürün ile telefon görüşmesi yapabilmek mümkün.
Hem bilgisayar hem telefon ile uyumlu olan Baseus Grain 2xUSB 3.1A araç şarj cihazı, kaliteli ve dayanıklı malzemeden yapıldığından uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Hızlı şarj ve data transferine olanak sağlayan Baseus Grain, araç şarj cihazı arayanların göz atması gereken bir ürün.
Çift sürücülü stereo mikrofonuyla gelen ve müzik dinleme keyfini artıran Xiaomi'nin kulak içi kulaklığı Xiaomi Mi Dual Driver, sadece müzik dinlemenize olanak vermiyor; aynı zamanda telefon görüşmelerinizi de sorunsuz bir şekilde yapabilmenize olanak tanıyor.
Akım koruyuculu priz arıyorsanız, bu 5'li prize şans verebilirsiniz. Dexim markasından çıkan bu ürün, sadece 5'li priz sunmuyor, aynı zamanda üzerinde iki adet USB yuvası da bulunduruyor. Böylece şarj adaptörünüz olmasa bile şarj kablonuzla herhangi bir cihazı şarj edebiliyorsunuz.
9W hızlı şarj desteğine sahip olan ve batarya ürünleriyle tanınan isimlerden biri olan Spigen'den çıkan Spigen Essential Kablosuz Qi Hızlı Şarj Cihazı, kablosuz şarj cihazı arayanların göz atması gereken bir ürün. Telefonları kablo derdinden kurtaran bu ürünün üzerine kablosuz şarj desteğine sahip bir telefonu koymanız yeterli.
Çift modlu BT/BLE sertifikalı Bluetooth 5.1 teknolojisiyle gelen ve aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olan Huawei Freebuds 3 Kablosuz Kulaklık, böylece dış ses sorununu ortadan kaldırıyor ve kalabalık ortamlarda gürültüden uzak bir şekilde dinlediğiniz içeriğe daha rahat odaklanmanızı sağlıyor.
Gelişmiş şarj teknolojisine sahip olan ve bağlantı noktası başına 2.4 ampere kadar şarj hızını en üst düzeye çıkaran Anker PowerPort 2 24W Seyahat Şarj Cihazı, aynı anda iki cihazınızı şarj edebilmenize olanak veriyor. Özellikle de seyahate çıkmayı planlayanların mutlaka yanlarında bu tip bir ürün bulundurmalarında fayda var.
IP65 suya dayanıklı yapısıyla dikkat çeken ve çocuklara yönelik olarak geliştirilen Alcatel MT40X Akıllı Çocuk Saati, acil durumlar için üzerinde SOS düğmesi barındırıyor. Pembe rengiyle kutusundan çıkan ürün, ayrıca hava durumu takibi de yapılabiliyor.
Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı
18W'a kadar güç çıkışıyla gelen ve cihazlarınızı hızlıca şarj edebilen Xiaomi Redmi 20000 Mah Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı, adından da anlaşılacağı üzere 20000 mAh kapasitesiyle geliyor. Yani telefonlarınızı 2-3 kez şarj edebilirsiniz.
Ses teknolojileri üreticilerinden Jabra'nın üst seviye kulaklıklarından biri olan Jabra Elite 85H Bluetooth kulak üstü kulaklık, bir yandan kullanıcıları kablo karmaşasından kurtarırken diğer yandan Aktif-Pasif Gürültü Önleyici özelliğiyle de gürültü sorununu ortadan kaldırıyor.