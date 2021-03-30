Bu haftaki düğün ve nikahlar iptal mi? 3-4 Nisan tarihli düğün ve nikahlar için açıklama
Yüksek riskli illerde cumartesi pazar sokağa çıkma yasağının uygulanacağının bildirilmesi ardından bu hafta sonu (3-4 Nisan) için önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerin iptal olup olmayacağı soruları gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği 'Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi’ konulu genelge ile 3-4 Nisan tarihli düğün ve nikahlarla ilgili alınan kararı da paylaştı. Peki, bu haftaki düğün ve nikahlar iptal mi? 3-4 Nisan tarihli düğün ve nikahlar için açıklama
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1
Nikah ve düğünlerin durumu kabine toplantısı ardından bir kez daha gündeme geldi. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının birçok ilde uygulanacak olması nedeniyle düğün ve nikah yapacak çiftler, "Bu hafta sonu nikahlar ve düğünler yapılacak mı? Nikah ve düğünlere gidecek katılacak kişiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelgeye göre, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulamaya aynen devam edilecek.
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Kişiler, bu hafta sonu için tarih alınan nikahlara katılabilecek
Ancak yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanacak.
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İnternet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler, süregelen uygulamaya uygun şekilde, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07.00-19.00 saatlerinde faaliyette bulunabilecek. Çok yüksek risk grubunda bulunan 17 ilde ise il hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre uygulama belirlenecek.