Bu haftaki düğün ve nikahlar iptal mi? 3-4 Nisan tarihli düğün ve nikahlar için açıklama

Nikah ve düğünlerin durumu kabine toplantısı ardından bir kez daha gündeme geldi. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının birçok ilde uygulanacak olması nedeniyle düğün ve nikah yapacak çiftler, "Bu hafta sonu nikahlar ve düğünler yapılacak mı? Nikah ve düğünlere gidecek katılacak kişiler sokağa çıkma yasağından muaf mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelgeye göre, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinlikler, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, halı saha, yüzme havuzu gibi tesislerde daha önce illere gönderilen genelgede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda süregelen uygulamaya aynen devam edilecek.