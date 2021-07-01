Gündem Haber Giriş: 01 Temmuz 2021 - 22:28 | 01 Temmuz 2021 - 22:28

Bu hafta sonu ve pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte yeni normalleşme kararları

Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih için geri sayım başladı. 21 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını duyurdu. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı ise kısıtlamaların kaldırılacağı tarih için 1 Temmuz tarihini işaret gösterdi. Koronavirüs vaka sayılarının düşmesinin ardından 1 Temmuz'da üçüncü normalleşme dönemine girecek olan Türkiye'de sokak kısıtlamaları bu hafta son kez uygulanacak. Gözler şimdi 3-4 Temmuz bu hafta sonunda. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili tüm bilgiler.