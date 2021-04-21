Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kaç gün olacak? 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri ve detaylar
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, artan vaka sayılarıyla birlikte kısmi kapanma sürecinde yeniden şekillendi. Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağının cuma günü akşam saatlerinde başlayarak, pazartesi gününe kadar süreceği bildirilmişti. 81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu uygulanacağı saatler, yeniden gündeme geldi. Yeni kararlar beklenirken, gözler bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı, cuma gününe doğru öne çıkan konulardan oldu. Alınan son karara göre, hafta içerisinde yer alan günlerde sokağa çıkma yasağı (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Hafta sonunda ise sokağa çıkma yasağı cuma akşamı 19.00'da başlayıp pazartesi günü saat 05.000'da sona erecek. Henüz yeni bir açıklama gelmediğinden dolayı sokağa çıkma yasağı bu hafta sonunda da cuma akşamı başlayacak.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı genelgede yer alan bilgilere göre, sokağa çıkma yasağı 23 Nisan Cuma günü saat 19.00'da başlayarak, 26 Nisan Pazartesi günü sabah 05.00'da tamamlanacak.
Resmi tatil olan 23 Nisan'ın gündüz yasak kapsamında olup olmayacağı ise henüz belli değil.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlara göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, 81 ilde cuma günü akşam 19.00’dan başlayıp, Pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan şunları söylemişti;
Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz.
Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulaması sürerken hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmeyecektir. Bir süre önce ara verdiğimiz 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.
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FIRINLAR AÇIK OLACAK
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
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Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.