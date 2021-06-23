Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu yasaklarında son durum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü kabine toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırılacağını, şehirleri arası seyahat kısıtlamalarıyla, şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamaların da sona ereceğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçileceğini söyledi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Ülkemizde vaka sayılarının Mart ayında tavan yapmasının ardından yürürlüğe giren toplumsal kısıtlamalar, 1 Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma yasaklarını da kapsayacak şekilde geniş ölçüde kaldırılıyor. İşte 26-27 Haziran hafta sonu yasaklarında son durum...
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Pandemi yasaklarının hangi koşullarda kaldırılacağına ve ne gibi ek uygulamalar yapılacağına ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesi henüz yayımlanmadı.
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Öte yandan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak.
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Söz konusu esnemeler 1 Temmuz'dan sonraki süreçte yürürlüğe girecek.