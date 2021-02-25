Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu kısıtlamalarında son durum
COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hasabından, 'Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak' demişti. Şimdi ise bu hafta sonu (27-28 Şubat) sokağa çıkma kısıtlamasının akıbeti araştırılıyor. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini açıklayarak, 'Mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi, vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz' demişti. Bu gelişmenin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasakları gündeme geldi. İşte, hafta sonu yasaklarında son gelişmeler...
İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının içinde yer aldığı koronavirüs yasaklarının biteceği tarih, iller bazında kademeli normalleşme mesajları ile netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına göre vaka sayısı, aşılama sürecine göre 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde iller bazında kısıtlamalar kademeli olacak kaldırılacak. Kısıtlama kararları için önemli açıklamalar gelirken, yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıtı Bartın için belli oldu. Bartın'da 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.
Hafta sonu kısıtlamalarının sona erdiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu hafta sonu da ( 27-28 Şubat 2021) yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi bekleniyor.
Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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EN DÜŞÜK MAVİ, EN YÜKSEK KIRMIZI
Buna göre, yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.
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"İSTANBUL GEVŞEMEYE HAZIR"
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, megakentin 1 Mart’tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu söyledi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada özetle şöyle dedi:
"Süreç olarak şu anda iyi bir pozisyondayız. Hasta sayılarımız minimalize edilmiş durumda, hastanelerde yoğun bakımlarımız ve hasta yoğunluğumuz azalmış durumda. İnşallah böyle devam eder. İstanbul şu anda esasında Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 1 Mart’tan itibaren olacak kısıtlamaların azalmasına hazır. Bu konuda da özellikle öğrencilerimizin, çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına kavuşmasını, esnafımızın işyerini açmasını bekliyoruz. Bu konuda her türlü hazırlığımızı da yapmış durumdayız. İstanbul’da vaka sayıları esasında minimimize edilmiş durumda ama bu minimizasyonun devamı için uyum şart."