Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu kısıtlamalarında son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart ayından itibaren kademeli normalleşme sürecine geçileceğini açıklayarak, 'Mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi, vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz' demişti. Bu gelişmenin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasakları gündeme geldi. İşte, hafta sonu yasaklarında son gelişmeler...



İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.



Hafta sonu sokağa çıkma yasağının içinde yer aldığı koronavirüs yasaklarının biteceği tarih, iller bazında kademeli normalleşme mesajları ile netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına göre vaka sayısı, aşılama sürecine göre 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde iller bazında kısıtlamalar kademeli olacak kaldırılacak. Kısıtlama kararları için önemli açıklamalar gelirken, yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıtı Bartın için belli oldu. Bartın'da 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.



Hafta sonu kısıtlamalarının sona erdiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu hafta sonu da ( 27-28 Şubat 2021) yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi bekleniyor.



Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



