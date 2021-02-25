Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte 27-28 Şubat hafta sonu kısıtlaması saatleri ve detayları

COVID-19 önlemleriyle ilgili normalleşme süreci 1 Mart itibarıyla başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hasabından, 'Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde, dört risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak' demişti. Şimdi ise bu hafta sonu (27-28 Şubat) sokağa çıkma kısıtlamasının akıbeti araştırılıyor.



İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek. Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti.



Hafta sonu sokağa çıkma yasağının içinde yer aldığı koronavirüs yasaklarının biteceği tarih, iller bazında kademeli normalleşme mesajları ile netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına göre vaka sayısı, aşılama sürecine göre 1 Mart itibarıyla belirlenen kriterler çerçevesinde iller bazında kısıtlamalar kademeli olacak kaldırılacak. Kısıtlama kararları için önemli açıklamalar gelirken, yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıtı Bartın için belli oldu. Bartın'da 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesine, 65 yaş ve üzeri için pazar yeri kısıtlamasının kaldırılmasına karar verildi.



Hafta sonu kısıtlamalarının sona erdiğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu hafta sonu da ( 27-28 Şubat 2021) yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi bekleniyor.



Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



