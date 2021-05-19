Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi/Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte 22-23 Mayıs kısıtlama saatleri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, kademeli normalleşmenin ilk hafta sonu yaklaşırken gündeme geldi. Türkiye'nin kademeli normalleşme takviminde alınan kararlar kapsamında İçişleri Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi. Koronavirüs tedbirlerine yönelik hareketliliği azaltmak için uygulanan kısıtlama, hafta içinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında devam edecek. 17 Mayıs Pazartesi 1 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde hafta sonunda da kısıtlamalar sürecek. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. 17 Mayıs tarihinde sona eren tam kapanma sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bildirildi. Kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sürdürülecek. Dolayısı ile bu hafta sonu 22-23 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı tüm illerde uygulanacak.
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BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu. Genelgede, şu bilgilere yer verildi;
Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır."
Bu kapsamda 21 Mayıs Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 24 Mayıs Pazartesi günü 05.00 itibarıyla sona erecek.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Kademeli normalleşmenin 1 Haziran'a kadar devam edeceği aktarıldı. Bu kapsamında vaka sayısının durumuna göre ilerleyen haftalarda hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden ele alınması ön görülüyor. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizden takip edebilirsiniz.
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İŞLETMELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı ifade edildi.
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Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.