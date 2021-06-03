Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte Cumartesi/Pazar kısıtlama saatleri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, yeni normalleşme ile öne çıkan konulardan oldu. 1 Haziran tarihinde başlayan yeni normalleşme ile beraber İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağının saatleri bildirildi. Türkiye genelinde geçerli olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı, cumartesi akşam başlayıp pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak. Gözler şimdi 5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı saatlerinde çevrildi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, milyonların merak ettiği cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
5-6 Haziran sokağa çıkma yasağı yeni normalleşmenin ilk hafta sonunda gündeme geldi. Salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının detayları Kabine Toplantısı'nda alınan kararların ardından, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede netleşti. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında hafta sonu sokağa çıkma yasağı pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sürdürülecek. Dolayısı ile bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı 5 Haziran Cumartesi akşamı başlayacak.
2
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?
Genelge ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirler duyuruldu. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
3
Bu bilgiler kapsamında sokağa çıkma yasağı cumartesi gündüz uygulanmayacak. Ancak 5 Haziran Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı saat 22.00'da başlayacak. 6 Haziran Pazar günü kısıtlama kesintisiz sürecek. Kısıtlama 7 Haziran Pazartesi sabahı 05.00'te bitecek.
4
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
5
Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği belirtilen genelgede, şu bilgilere yer verildi:
6
"Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir."