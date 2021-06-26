Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Sokağa çıkma yasağı bu hafta olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Pazar günü sokağa çıkma yasağı olup, olmadığını merak edenler internette konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı genelgesini araştırıyorlar. Bilindiği üzere 1 Temmuz tarihi itibari ile tüm kısıtlamaların sona erdiği Kabine Toplantısının ardından duyurulmuştu.. Peki bu pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Pazar günü sokağa çıkma yasağı, bir süredir yürürlükte yer alıyor. Son Kabine Toplantısının ardından açıklanan kararlar arasında bulunan pazar günü sokağa çıkma yasağı, 27 Haziran Pazar günü için gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özet olarak açıkladığı maddelerden birisi olan sokağa çıkma yasağı için son durum, vatandaşların gündemini oluşturuyor. İşte, o bilgiler
2
Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı sorusu Kabine Toplantısının ardından yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre pazar günü de dahil olmak üzere tüm sokağa çıkma yasağı kısıtlamaları 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak.
3
PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
1 Temmuz itibariyle sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, detayların İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile açıklanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili 1 Temmuz'a kadar yürürlükte olacak olan süreç şu şekilde;
4
1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.
5
İçişleri Bakanlığının, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.30 itibarıyla başladı.
İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Haziran'daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ile bugün ve yarın yapılacak YKS'nin halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla belirli saatlerde sokağa çıkmanın kısıtlanacağını açıklamıştı.
YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla tüm illerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erecek.
Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.
7
Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
8
27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.