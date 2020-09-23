Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeler

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? Bilim Kurulu toplantısında konu ile ilgili açıklama yapılır yapılmaz haberimiz içerisine eklenecektir. Toplantı en son geçtiğimiz hafta Çarşamba günü yapıldı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Bilim Kurulu'nun vaka sayılarının artmasına bağlı olarak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir önerisinin olup olmadığı ve bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının yaşanıp yaşanmayacağının sorulması üzerine, dünyada sokağa çıkma yasağına benzer kısıtlamalardan uzak kalındığını, bu uygulamaların tercih edilmediğini söyledi.



Bakan Koca ‘Türkiye için de şu an sokağa çıkma gibi bir yasağın söz konusu olmadığını ve Bilim Kurulu'nun da şu an öyle bir önerisinin olmadığını söyleyebilirim. İnsandan insana geçen bu virüsün yakın temasla geçtiğini bildiğimiz için maske ve mesafeyi çok söylüyoruz ve hep de tekrara düşüyoruz ama bu bulaşın önlenmesinin en kestirme yolu, mesafe ve mesafeyi koruyamadığımız noktada maske.’ dedi.