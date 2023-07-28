29-30 Temmuz hangi sınavlar var? Bu hafta sonu sınav var mı? Cumartesi - Pazar ÖSYM sınav takvimi!

İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3'üncü ve son oturum ise 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını yanıtlayacak. Sınavda çoktan seçmeli 40'ar soru bulunacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50 dakika süre verilecek. Ayrıca, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.