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29-30 Temmuz hangi sınavlar var? Bu hafta sonu sınav var mı? Cumartesi - Pazar ÖSYM sınav takvimi!

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#ÖSYM#Hafta Sonu#Hafta Sonu Sınav Var Mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 16:12

Hafta sonu yapılacak sınavlar haftanın son gününden itibaren araştırılmaya başlandı. Özellikle yaz aylarında birçok resmi sınav düzenleniyor. Bu hafta sonu ne sınavı var? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavların çoğu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Yapılan sınavların tarihleri, daha önce yayınlanan sınav takvimleri ile belirleniyor. Peki, Bu hafta sonu hangi sınavlar var? İşte 29-30 Temmuz Cumartesi-Pazar sınav takvimi!

1/429-30 Temmuz hangi sınavlar var Bu hafta sonu sınav var mı Cumartesi - Pazar ÖSYM sınav takvimi

Hafta sonu hangi sınavlar var? sorusu haftanın bitmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Yıl içerisinde birçok resmi kurum ya da eğitim ile alakalı sınavlar yapılıyor. Adaylar, ÖSYM ya da MEB tarafından belirlenen okullarda bu sınavlara katılım gösteriyor. Bu sınavlar, ÖSYM ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyurularla ilan ediliyor. Peki, Bu hafta sonu ne sınavı var?

2/4BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR (28-29 TEMMUZ)

BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR? (28-29 TEMMUZ)

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar belli oldu. Bu hafta sonu 29-30 Temmuz tarihlerinde Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi oturumları gerçekleştirilecek.  ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerini içeren 2023-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'nci oturumu 29 Temmuz cumartesi günü saat 10.15te; hukuk, iktisat ve maliye testlerini kapsayan 2'nci oturum ise aynı gün saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

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3/429-30 Temmuz hangi sınavlar var Bu hafta sonu sınav var mı Cumartesi - Pazar ÖSYM sınav takvimi

İşletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan 3'üncü ve son oturum ise 30 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını yanıtlayacak. Sınavda çoktan seçmeli 40'ar soru bulunacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50 dakika süre verilecek. Ayrıca, kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak.

4/429-30 Temmuz hangi sınavlar var Bu hafta sonu sınav var mı Cumartesi - Pazar ÖSYM sınav takvimi

Hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin verileri paylaşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 183 bin 252 aday başvurdu. Sınavlar için 488 bina, 6 bin 599 salon kullanacağız. Emniyet görevlisi dahil 23 bin 851 kişi sınavlarda görev yapacak" dedi.

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#ÖSYM#Hafta Sonu#Hafta Sonu Sınav Var Mı

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