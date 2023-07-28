29-30 Temmuz hangi sınavlar var? Bu hafta sonu sınav var mı? Cumartesi - Pazar ÖSYM sınav takvimi!

Hafta sonu hangi sınavlar var? sorusu haftanın bitmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Yıl içerisinde birçok resmi kurum ya da eğitim ile alakalı sınavlar yapılıyor. Adaylar, ÖSYM ya da MEB tarafından belirlenen okullarda bu sınavlara katılım gösteriyor. Bu sınavlar, ÖSYM ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyurularla ilan ediliyor. Peki, Bu hafta sonu ne sınavı var?