Bu hafta sonu (cumartesi-pazar) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri
Hafta sonu sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmayacağı soruları 1 Mart tarihlinde gerçekleşen kabine toplantısı ardından yanıt buldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakaların artması üzerine 81 ilde hem cumartesi hem de pazar günün kapsayan 56 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Peki, bu hafta sonu (cumartesi-pazar) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri...
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Bir süredir tüm Türkiye'de, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde hafta sonları da ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla ilgili değişikliğe gidildi. 1 Mart'ta 3,5 saat süren Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni normalleşme planını açıkladı. Bu kapsamda vaka sayısı en düşük olan illerde hafta sonu kısıtlaması yok.
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Bundan böyle diğer tedbirler gibi sokağa çıkma yasağı da il bazlı olacak, vaka sayıları, aşı yapılan kişi sayısı ve hastanelerin doluluk oranlarına göre illere özgü normalleşme adımları atılacak.
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha Pazar günü devam edecek.
Ülke genelinde süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.
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İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA DURUM
Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek, orta riskli (sarı) kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalkacak.
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RESTORAN VE KAFELER ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE AÇILIYOR
Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek. Bu çerçevede Ankara, İstanbul ve İzmir'de bu işletmelerin tamamı belirlenen kurallar doğrultusunda faaliyetlerine başlayacak.
Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler ise Ankara'da 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.