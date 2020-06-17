Bu hafta sonu (20 21 Haziran) sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu üyelerinin önerileri gündemde!

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni önlemler var mı?" sorusunu, "Şu anda açıklanmış, bize ifade edilmiş bir önlem yok. Yeni kısıtlayıcı bir önlemin ortaya çıkıp çıkmaması, normalleşmenin nasıl devam edeceğine bağlı. Biz, maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat edersek bu şu andaki normalleşmeyi daha da güçlendirir." diye yanıtladı.



Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.