Bu hafta sonu (20 21 Haziran) sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca'dan son dakika yanıtladı!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İki haftadır uygulanmayan sokağa çıkma yasağı vaka sayısındaki artışla beraber yeniden gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmemişken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelmediğini söyledi. Konuyla ilgili sorulan soruya yanıt veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeni kısıtlayıcı bir önlemin ortaya çıkıp çıkmaması, normalleşmenin nasıl devam edeceğine bağlı" dedi. İşte, ayrıntılar...
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Sokağa çıkma yasağı yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir uygulanan hafta sonu kısıtlamalarının bu hafta devam edip etmeyeceği merak konusu. Son iki haftadır yasak uygulanmıyordu. Ancak son günlerde vaka artışıyla beraber gözler alınacak kararlara çevrildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre rakamların 2 bini aşması durumunda il bazında hafta sonu yasakları, maske takmayana para cezası, park-piknik kısıtlaması gibi yeni önlemlerin gündeme getirilmesi değerlendiriliyor.
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili Bakan Koca, ilerleyen günlerde sokağa çıkma yasağı uygulamayı düşünmediklerini ifade etti.
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası corona virüs gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şunları ifade etti;
Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hükümet, vaka sayılarındaki artış sürdüğü takdirde Bilim Kurulu üyelerinin önerilerini ele alarak, “bölgesel yeni yasakların” hayata geçirilebileceğini değerlendiriyor. Edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirme toplantılarında salgındaki vaka gerilemesinin son 8 günde kesintiye uğradığı, yüzde 30’a inmesi gereken gerilemenin, tam tersi artışa yöneldiği ifade ediliyor.Artışın bu hafta içinde 2 binli rakamlara ulaşacağı, bunu aşması durumunda da yeni önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor.
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Bölgesel olarak hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmesi, asker uğurlamasında olduğu gibi kalabalıklarla yapılan tüm aktivitelerin yasaklanması, maske takmayanlara ceza verilmesi gibi “kısmi yasaklar”a dönülebileceği kaydediliyor.
Liseye giriş sınavı yapıldıktan sonra büyük şehirlerden yazlıkların olduğu sahil bölgelerine ve Anadolu kentlerine gidişin artacağı, salgın odaklarının değişebileceği ve buna yönelik lokal önlemlerin arttırılması gerektiği belirtiliyor.
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Normalleşme sürecinde birçok ülkede buna benzer gelişmeler yaşandığı, vaka sayısındaki artış hangi uygulamadan kaynaklanıyorsa, o uygulamaya yeniden sınırlama getirilerek çözüm bulunduğu ifade ediliyor.
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ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni önlemler var mı?" sorusunu, "Şu anda açıklanmış, bize ifade edilmiş bir önlem yok. Yeni kısıtlayıcı bir önlemin ortaya çıkıp çıkmaması, normalleşmenin nasıl devam edeceğine bağlı. Biz, maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat edersek bu şu andaki normalleşmeyi daha da güçlendirir." diye yanıtladı.
Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.