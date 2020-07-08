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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 21:25,

Bu hafta sonu (11-12 Temmuz) sokağa çıkma yasağı olacak mı? Son dakika sokağa çıkma yasağı gelişmeleri

Sokağa çıkma yasağında son durum gündemde yer almaya devam ediyor. 11-12 Temmuz hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, corona virüs gündemine dair önemli kararların ele alındığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı'nda alınacak önlemlere değindi. Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyelerinin belirleyici olduğu toplantıda, sokağa çıkma yasağının il bazında bayramda uygulanabileceğini Sağlık Bakanı açıkladı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili son dakika gelişmeleri.

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Corona virüsü nedeniyle bir süredir uygulanmayan 81 ilde sokağa çıkma yasağı, en son LGS ve YKS sınavları kapsamında gerçekleşmişti. Vaka sayısındaki son durumun belirleyici olduğu sokağa çıkma yasağı, hafta sonunun yaklaşmasıyla gündeme gelmeye başladı. Olası hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir bilgi gelmedi.

2HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz hafta, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmamıştı. 11 12 Temmuz'da da sokağa çıkma yasağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Bilim Kurulu Toplantı'sı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği ve İl bazında vaka artışı söz konusu olursa orada tedbirleri arttırma gerekebilir." dedi. Hafta sonu için ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

3BİLİM KURULU TOPLANTISINDA SON YAPILAN AÇIKLAMA
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BİLİM KURULU TOPLANTISI'NDA SON YAPILAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna, "Bugün kısmen Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalarda salgının seyrine göre netleşmiş olur. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Bir takım tedbirlerin olabileceği. İl bazında kısıtlamalar söz konusu olabilir" şeklinde cevap verdi.

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İşte Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Filyasyon çalışmalarında çok sayıda vakanın kaynağının düğünler olduğunu gördük. Sağlık Bakanlığı özellikle bugünlere öncelik risklere karşı birçok bakanlıkla iş birliği içerisindedir. Kovid-19'la mücadele, birlikte mücadele verilmesi gereken mücadeledir. Kendini düşünen toplumu da düşünendir. Son 1 hafta içinde 81 ilimizde kurallara uymadığı için 18 bin kişiye para cezası kesilmek zorunda kalınmıştır.

Bu yaptırımlar devam etmektedir. Kabul edelim ki mücadlenin uzunluğu dünyada olduğu gibi bizde de rehavete yol açtı. Yeni vaka sayılarımız bin seyrinde. Diyarbakır, Konya, Adana, G.Antep. vaka sayıları yüksektir. Hastalığın şu an tırmanışta olduğu ülkeler Sonbahar için karamsar. Koronavirüsle mücadele hayatımızın bir parçasıdır. Mücadelemizi verirken hayatın da hakkını verelim. Yeter ki kurallara uyalım.

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İllerimizin pik yapma durumunu gösteren tablo. İstanbul'un piki tamamladığını görüyoruz. Ama Anadolu'daki illerimizin bu piki daha tamamlamadığını gösteren Sakarya, Ankara, Eskişehir gibi. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada pili yaptığını görüyoruz. 14. haftada Hakkari ve Kütahya.

İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. Ayrıca son 3 gün en az vaka görülen 7 il ise, sırasıyla, Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

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