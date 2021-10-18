Bu hafta kabine toplantısı yapılacak? Kabine toplantısının tarihi merak konusu
Yeni haftanın ilk gününde en çok araştırılan konulardan biri de kabine toplantısı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı en son 11 Ekim Pazartesi günü gerçekleşmişti. Peki, bu hafta kabine toplantısı yapılacak mı?
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Belirli aralıklarla gerçekleşen kabine toplantısının yeni tarihi merak konusu oldu. Önemli konuların gündem maddeleri arasında yer aldığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyunu bilgilendiriyor. Peki, kabine toplantısı bu hafta yapılacak mı?
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Kabine toplantıları 15 günde bir gerçekleştiriliyor. 11 Ekim'de gerçekleşmiş olması nedeniyle bir sonraki kabine toplantısının 25 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor.
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Toplantıda koronavirüsle mücadelede son durum değerlendirilecek, artan vaka sayıları sonrasında atılması gereken adımlar görüşülecek. Okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen süre masaya yatırılacak ve aşılamadaki son durum ele alınacak