Ünlü oyuncu eski eşini ve kızını paylaştı: Bu güzeli biz yaptık

Bu genç kızın dedesi de babası da Yeşilçam'ın usta aktörlerinden. Ama o "Bir aileye bir sanatçı yeter" deyip bambaşka bir alanda kariyer yapmaya karar verdi. "Huyum da fiziğim de babama benzer" diye tanımladığı o usta aktörü büyük olasılıkla bu genç kızın yüzüne bakarak tanıdınız. Ama tanımayanlar için bir ipucu daha verelim. Bengü'nün dedesi aktör Ali Şen, babası Şener Şen, annesi de oyuncu Şermin Hürmeriç. Küçük yaşlarından beri babasının en yakın arkadaşı olan Bengü, Notre Dame de Sion Lisesi'ni bitirdi. Daha sonra da ABD'de otelcilik üzerine eğitim gördü. Ülkesinden ve ailesinden uzakta babasının mesleğinden bambaşka bir alanda eğitim gören Bengü Şen, medyanın önüne çıkmaktan ve her gittiği yerde tanınmaktan da pek hoşlanmıyor