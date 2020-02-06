Bu görüntüler yalan mı? 50 yıl sonra ortaya çıkan sır

Eğer Ay'a iniş sahte olsaydı, simülasyon sonuçlarına göre böyle bir şey hazırlanamazdı. Çünkü, araç simülasyonda yere çarpıyordu. Sakakeeny'e göre, ABD gibi dönemin süper gücü, Soğuk Savaş yıllarında başarısızlığa uğrayan bir kurgu hazırlamaktan kaçınırdı.