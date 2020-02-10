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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL Foto: NASA
Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 16:51, /

Bu görüntüler endişe verici! Tamamen tükendiğinde...

Yeryüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı. Peki, tüm su kaynakları yok olduğunda Dünya'nın nasıl görünebileceğini hiç düşündünüz mü?

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Dünya'nın yaklaşık yüzde 70'i suyla kaplı. Gezegende bu kadar geniş bir alanın su olması, Dünya'nın görünümünü karakterize eden en önemli etkenlerden biri. Aynı zamanda da su, yaşam için sürekliliği için en temel ihtiyaçlarından biri.

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Peki, Dünya üzerindeki tüm su kaynakları tükendiğinde gezegenimiz nasıl görünecek?

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Daha önce NASA'da görev alan gezegen bilimci James O’Donoghue, susuz Dünya'nın nasıl görüneceğine dair çarpıcı görüntüler yayınladı.

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Görüntülerde deniz seviyesindeki 50 metrelik düşüşün ardından, Dünya'da kara parçası İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere Avrupa'ya doğru uzanıyor.

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Ayrıca okyanus seviyesindeki küçük bir düşüş bile kıta sahanlıklarını daha belirgin hale getirdiği de anlaşılıyor. Deniz seviyesinin 1000 metre çekilmesiyle Avrupa'dan Amerika'ya kara yoluyla ulaşmak mümkün görünüyor.

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Çalışmayı yapan James O’Donoghue, Bussiness Insider'a yaptığı açıklamada, deniz seviyesi 10 metre çekilince bile toprak parçasının ortaya çıktığını belirtti.

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Dünya'nın oluşumundan bu yana, deniz ve okyanus seviyeleri farklılıklar göstermekte. Hatta, insanların ilk ataları kıtalar arası göçlerini deniz seviyelerinde meydana gelen değişiklikler sonucu oluşan toprak parçaları üzerinde yaptılar. Bu bağlantıların her biri insanların göç etmelerini de kolaylaştırdı.

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Sular çekilmeye başlayınca, ilk olarak kıta kenarları ortaya çıkacak. Dünya'da eriyen buzlar nedeniyle deniz seviyesi her yıl artıyor. Bu gözle fazla görülmese de gelecek nesiller için etkileri oldukça büyük olabilir.

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Geçtiğimiz günlerde de buzulbilimcileri, Thwaites'i dünyadaki "en önemli" ve "en riskli" buzul olarak tanımlayıp, bazıları bu buzulu "kıyamet günü" günü adını vermişti. Devasa boyutlardaki bu buzulun yüzölçümü aşağı yukarı Britanya adası kadar.

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Dünyada deniz suyu seviyesindeki yükselişin yüzde dördü bu buzuldan geliyor. Tek bir buzul için bu çok ciddi bir oran. Uydu verileri, erime hızının da giderek arttığını gösteriyor. Bu buzulun tamamen erimesi halinde, deniz seviyesinin de yarım metreden fazla yükseleceği tahmin ediliyor.

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Ve Thwaites, tamamı erimesi halinde deniz seviyesini üç metre daha artırma potansiyeli bulunan devasa Batı Antarktika Buz Tabakası'nın tam merkezindeki kilit taşı gibi bir konumda bulunuyor. Yine de bu yıla kadar, bu buzulla ilgili hiçbir bilimsel çalışma yapılmadı.

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Thwaites, bir gecede yok olup gitmeyecek. Bilim insanları bunun 10 yıllarca, hatta muhtemelen 100 yıl süreceğini söylüyor. Yine de bu, çok rahatlatıcı bir durum değil.

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Örneğin Londra'da, su seviyesinde meydana gelebilecek 50 santimetrelik bir artış sonucunda 1000 yılda bir oluşacak bir fırtınanın oluşma sıklığı da 100 yıla kadar gerileyecek. Bu artışın bir metreye yükselmesi halinde ise bu süre 10 yıla kadar düşecek.

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Karbondioksit seviyelerinin sürekli olarak artması, atmosfer ve okyanusların ısınmasına yol açıyor.Sıcaklık enerji üretilmesi anlamına geliyor ve enerji de hem hava hem de okyanus akıntılarını yönlendiriyor.Prof. Dr. Vaughan, sistemdeki enerji miktarının artmasıyla birlikte büyük küresel süreçlerin değişmesinin de kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

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