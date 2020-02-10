hurriyet.com.tr / ÖZEL Foto: NASA
Haber Giriş: 10 Şubat 2020 - 16:51,
Bu görüntüler endişe verici! Tamamen tükendiğinde...
Yeryüzünün büyük bir bölümü suyla kaplı. Peki, tüm su kaynakları yok olduğunda Dünya'nın nasıl görünebileceğini hiç düşündünüz mü?
Dünya'nın yaklaşık yüzde 70'i suyla kaplı. Gezegende bu kadar geniş bir alanın su olması, Dünya'nın görünümünü karakterize eden en önemli etkenlerden biri. Aynı zamanda da su, yaşam için sürekliliği için en temel ihtiyaçlarından biri.
Ayrıca okyanus seviyesindeki küçük bir düşüş bile kıta sahanlıklarını daha belirgin hale getirdiği de anlaşılıyor. Deniz seviyesinin 1000 metre çekilmesiyle Avrupa'dan Amerika'ya kara yoluyla ulaşmak mümkün görünüyor.
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