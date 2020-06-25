Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Şok etkisi yarattı
Kanada'da evinin kapısının önünde polis şiddetine uğrayan genç kadının görüntüleri şok etkisi yarattı
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Dünyada ırkçılık ve polis şiddetiyle ilgili tartışmalar ve gösteriler devam ederken Kanada'da geçtiğimiz ocak ayında yaşanan polis şiddetinin görüntülerinin yayınlanması ülkeyi ayağa kaldırdı.
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British Columbia's Okanagan kampüsünde hemşirelik öğrencisi olan Mona Wang evine gelen polislere kapıyı açtıktan sonra yaşadığı korkunç anlar ülke gündemine oturdu.
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Daha önce de panik atak geçirdiği bilinen genç kadın evinde tek başınayken erkek arkadaşıyla mesajlaştığı sırada mesajlara cevap vermeyince başka bir şehirdeki erkek arkadaşı telefonla eve ambulans çağırdı.
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Ambulansla birlikte genç kadının evine gelen Kanada polis yetkilisi bir kadın yarı çıplak ve baygın haldeki Mona Wang'i koridorda sürüklemeye başladı.
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Bir elinde el feneri tutan kadın polis, Wang'in baygın halde olmasına aldırmadan koridorda metrelerce sürükledi.
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Mona Wang'i apartmandan dışarı çıkarmak isteyen ve otoparka getiren polisin genç kadını ters kelepçeye alarak ayağıyla yere bastırdığı korkunç anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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Ayağıyla kadının kafasına bastıran polisin bu acımasız hareketleri izleyenleri dehşete düşürdü.
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Wang'in çığlıklarına aldırmayan polis kadına dakikalarca bu şekilde eziyet etmeye devam etti.
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Kadını uzun koridor boyunca metrelerce yerde sürükleyen polisin otoparkta da aynı şekilde devam ettiği ve baygın kadına yersiz bir şiddet uyguladığı kamera görüntülerinde açıkça görünüyor.
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Polis yetkilileri ise olay yerinde ilaç şişeleri bulunduğunu ve Wang'in elinde bir falçata olduğunu söylediler.
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Genç kadın yaşadığı şiddet yüzünden büyük acılar çektiğini, apartmanda kendisini o halde gören komşularından hiçbirinin de yardımcı olmak için bir şey yapmadığını anlattı.
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Olayın kapanmasını istemeyen genç kadın polisin bu saldırısından sonraki halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Yüzünde ve gözünde morluklar bulunan Wang hastanede tedavi görürken bir yandan da kendisine bunu yapan polise dava açmaya hazırlandı.
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Olay anının güvenlik kamerası görüntülerini elde eden hemşirelik öğrencisi vücudunun aldığı hasarı da belgelereyek kendisine bunu yapanların ceza almasını sağlamaya çalışıyor.
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Mona Wang sosyal medyadan paylaştığı yeni tarihli bir videoda da görüntüleri ve olayla ilgili korkunç detayları büyük gazeteler ve televizyon kuruluşlarına ulaştırmaya çalıştığını ve herkesten bu konuda yardım istediğini söylüyor.
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Dünya polis şiddetini tartışırken yaşanan bu korkunç olayda polisin alacağı ceza da merakla bekleniyor.